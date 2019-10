Diablo 4: Lilith durch das Buch „The Art of Diablo“ geleaked

PC

Aktuellen Gerüchten zufolge wird Blizzard Entertainment im Rahmen der diesjährigen BlizzCon im kalifornischen Anaheim erstmals offiziell das Action-Rollenspiel Diablo 4 der Öffentlichkeit vorstellen. Einen ersten Hinweis darauf hat jetzt das Buch „The Art of Diablo“ von Panini Verlag geliefert. Der Besitzer des Twitter-Accounts „@WeakAuras“ hat das Buch im PDF-Format erhalten und die entsprechende Seite online gestellt. In dem veröffentlichten Eintrag heißt es:

Liliths Debut in Diablo 4 ist eine Neuinterpretation ihrer Form, die sich sehr stark von ihrer bisherigen Erscheinung unterscheiden wird. Ihr neues Design stellt laut Art Director John Mueller ein „großartiges Beispiel von Plussing“ dar - einem kollaborativen Prozess, bei dem ein Künstler das Konzept eines anderen beurteilt, erklärt, was er daran mag und versucht, seine eigenen Ideen hinzuzufügen.

Demnach stammt das ursprüngliche Design von Victor Lee. Dann machte Gerald Brom sein eigenen Durchlauf und probierte andere Dinge aus. „Das habe ich immer bei jeder IP geliebt. Einfach talentierte Künstler die Sache in die Hand nehmen und ihre eigene Vision davon erschaffen lassen. So wird mit vielen Charakteren im neuen Spiel verfahren“, so Mueller.