Welches Spiel ist Kojimas bestes?

PS4

Spieledesigner Hideo Kojima hat in seiner Laufbahn bereits so einige Videogames auf den Weg gebracht. Doch welches davon ist eurer Meinung nach sein bislang bestes Werk?

Mag Kojimas Spiele nicht / keines seiner Spiele gespielt 41% Metal Gear Solid 20% Metal Gear Solid 5 - The Phantom Pain 12% Metal Gear Solid 3 - Sneak Eater 9% Metal Gear Solid 4 - Guns of the Patriots 7% Metal Gear Solid 2 - Sons of Liberty 6% Ein anderes Spiel (siehe Kommentar) 2% Metal Gear 2% Metal Gear 2 - Solid Snake 1%

News-Update (Ergebnis):Die Umfrageteilnehmer halten mit rund 20 Prozent der Stimmen das Ende der 90er Jahre veröffentlichte Metal Gear Solid für Hideo Kojimas bislang bestes Spiel. Ungeachtet dessen, dass Metal Gear Solid 5 von verschiedenen Usern in den Kommentaren als persönliche Enttäuschung beschrieben wurde, halten 12 Prozent den bislang letzten Teil der Kernreihe für Kojimas bestes Werk. Mit 9 Prozent knapp dahinter sichert sich Metal Gear Solid 3 den dritten Platz. Bislang keinen Kontakt zu den Spielen oder keinerlei Vorliebe für die Werke des japanischen Designers haben 41 Prozent der Umfragteilnehmer.Ursprüngliche News:Am 8. November erscheint der voraussichtlich letzte große PS4-Titel in diesem Jahr., über das selbst auf der gamescom im August dieses Jahres noch kaum etwas Handfestes zu erfahren war, stammt von niemand anders als dem japanischen Spieledesigner, der von vielen als Spieleschaffender verehrt wird wie kaum ein anderer, der manch andere jedoch vergleichsweise kalt lässt. Kojima ist der Schöpfer von Spielereihen wie PlayStation-Hits wieund trennte sich nach Metal Gear Solid 5 - The Phantom Pain (im Test: Note 8.5 ) mit seinem Unternehmen Kojima Productions erst vor wenigen Jahren von seinem langjährigen Partner Konami.Kurz vor dem Launch von Death Stranding möchten wir in unserer heutigen Sonntagsfrage von euch erfahren, welches Kojima-Spiel euer bisheriger Favorit ist – oder ob die Spiele der Design-Ikone aus Japan womöglich bislang bewusst oder eher unbewusst an euch vorbei gegangen sind. Lasst uns in der unter dieser News eingebetteten Umfrage nicht nur eure Antwort wissen, sondern verratet uns in den Kommentaren gerne näher, weshalb dieses oder jenes Spiel bei euch am höchsten in der Gunst steht – oder eben auch, weshalb ihr Kojimas Spielen wenig abgewinnen konntet oder von vornherein wenig Interesse daran hattet. Gerne dürft ihr uns auch eure Erwartungshaltung bezüglich Death Stranding schildern, zu dem euch demnächst unter anderem ein Test und eine Stunde der Kritiker auf GamersGlobal erwarten.Bei unserer Sonntagsfrage könnt ihr wie üblich bis zum Montag Morgen um 10:00 Uhr abstimmen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild, bei dem wir auch die Kommentare entsprechend aufgreifen. Fühlt euch ferner wie üblich herzlich dazu eingeladen, eure Meinung mit den anderen User und der Redaktion im Kommentar zu diskutieren, um dadurch das entstandende Meinungsbild zu mehren. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen. Eine Übersicht über alle bisherigen Sonntagsfragen (aktuell beinahe 200) findet ihr unter diesem Link