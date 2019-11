GG-User-Adventskalender 2019 // Noch wenige Türchen-Inhalte gesucht [U]

Update vom 17. November 2019:

Auf die GamersGlobal-Community ist Verlass: Im Verlauf von deutlich weniger als 24 Stunden nach dem letzten Update wurden Inhalte für 13 Türchen eingereicht, sodass derzeit 20 Adventskalender-Türchen gesichert sind – danke an alle bisherigen Teilnehmer!

Update vom 16. November 2019:

Derzeit verbleiben noch etwa zwei Wochen bis zum 1. Dezember und somit auch bis zum ersten Türchen-Inhalt. Aktuell sind sechs Türchen mit Inhalten gefüllt, sodass eine Realisierung des User-Adventskalenders zumindest zum momentanen Zeitpunkt eher unwahrscheinlich ist.

Aus gegebenen Anlass nochmal der Hinweis: Die jeweiligen Türchen umfassen im besten Fall Inhalte, die beispielsweise spannend, nachdenklich, interessant, witzig beziehungsweise sehens- oder lesenswert sind. Das können Verweise auf Artikel, Videos und Infografiken oder Anekdoten zu Spielerlebnissen sein, um nur einige wenige Beispiele zu nennen.

Ursprünglicher Beitrag vom 26. Oktober 2019:

Das Jahr 2019 ist fast schon wieder vorüber – langsam aber sicher nähern wir uns dem letzten Monat des Jahres. Im Dezember 2018 konntet ihr erstmals auf einen GG-Adventskalender zugreifen und so jeden Tag ein Türchen öffnen, hinter dem Inhalte auf euch warteten, die von der Community bereitgestellt worden waren. Unter anderem gab es ein eigens für den Kalender programmiertes WebGL-Minispiel, ein Archiv zur Stunde der Kritiker mit Filteroption, Infografiken zu Themen wie Star Wars, ein von der GG-Redaktion gesponsortes Gewinnspiel, Videos, Artikel und vieles mehr. Eine Übersicht zu allen 24 Türchen-Inhalten findet ihr in dieser News.

Eure Inhalte für die 2. Ausgabe

Da das Feedback für den ersten Adventskalender positiv ausgefallen ist, ist auch für dieses Jahr eine Ausgabe geplant. Für eine entsprechende Umsetzung sind jedoch natürlich abermals 24 Türchen-Inhalte erforderlich, die ab sofort gesucht werden. Solltet ihr auf GamersGlobal registriert sein und möchtet ihr an diesem Community-Projekt teilnehmen, freuen wir uns auf eure Inhalte!

Wie auch schon die erwähnte Übersicht zu den letztjährigen Türchen deutlich macht, seid ihr bei der Wahl eines Themas recht frei. Oberbegriffe wie GamersGlobal, Spiele, Filme, Technik und Vergleichbares dürften sich im Zusammenhang mit GG jedoch mehr als anbieten. Wer möchte, kann zum Beispiel auch ein passendes Video erstellen oder einen eigenen Artikel verfassen. Generell gilt, dass ihr beim Verweisen auf einen Text oder eine Infografik immer ein paar Zeilen schreibt.

Das Ziel ist, den Userinnen und Usern von GamersGlobal im Laufe des Dezembers 24 kleine Überraschungen zu bieten – nicht mehr und nicht weniger.

Organisatorisches

Wer möchte, kann sich via Kommentar oder privater Nachricht anmelden – verzichtet im erstgenannten Fall bitte auf die Nennung eures Inhalts, damit der Sinn eines Adventskalenders – die Überraschung – bestehen bleibt.

Bitte reicht alle Inhalte per PN oder E-Mail (plus Anhang) ein. Beachtet ferner, dass es für die Planung sehr hilfreich ist, wenn so früh wie möglich feststeht, wer mitmacht und welchen Inhalt einreicht. Die letzte November-Woche gilt derzeit als Einsendeschluss, wobei spätere Türchen auch im Laufe des Dezembers fertiggestellt werden können. Es sollte nur sichergestellt sein, dass es überhaupt 24 Inhalte gibt.

Ihr seid verbindlich dabei? Dann meldet euch bitte beim User ChrisL (idealerweise mit dem Betreff „Adventskalender 2019“). Sollte der Fall eintreten, dass mehr als 24 Ideen eingereicht werden, gäbe es die Möglichkeit, mehr als einen Inhalt in ein Türchen zu packen.

Der Kalender

Der Kalender und die einzelnen Inhalte werden nicht im GG-System integriert sein, sodass sie – wie News und dergleichen – auch nicht einzeln kommentiert oder getrackt werden können. Wie auch schon im vergangenen Jahr wird es eine News geben, in der täglich auf das neueste Türchen hingewiesen wird und die natürlich bei Bedarf auch kommentiert werden kann.

Für Teilnehmer, die Inhalte beisteuern, gibt es keine EXP, Medaillen oder sonstiges. Auch hier steht schlicht der Spaß an der Sache im Vordergrund. Alle Mitwirkenden werden aber natürlich namentlich erwähnt, das versteht sich von selbst.