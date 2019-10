Carrion: Demo für Reverse-Horror-Game von Devolver Digital erschienen

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Das im Rahmen der diesjährigen E3 von dem Indie-Entwickler Phobia Game Studio und dem Publisher Devolver Digital angekündigte „Reverse-Horror-Game“ Carrion wird zwar erst irgendwann im Laufe des nächsten Jahres das Licht der Welt erblicken. Dank einer Demo auf Steam könnt ihr euch aber bereits jetzt einen ersten Eindruck von dem Titel verschaffen.

Der Download des „Carrion Sneak Peeks“ ist gerade mal 166,1 MB groß und gibt euch einen guten ersten Vorgeschmack auf das brutale Gameplay in Pixel-Art-Grafik. In Carrion steuert ihr eine amorphe Kreatur unbekannter Herkunft und müsst aus einem wissenschaftlichen Labor entkommen. Auf eurer Flucht verbreitet ihr Angst und Panik und lernt neue Fähigkeiten und Möglichkeiten, um euch an den Labormitarbeitern, die euch eingesperrt hatten, zu rächen.