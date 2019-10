Vampyr: 30 Minuten Gameplay aus der Switch-Version

PC Switch XOne PS4

Am Dienstag, den 29. Oktober 2019, wird der Publisher Focus Home Interactive das für PC, Xbox One und die PS4 erhältliche Action-Rollenspiel Vampyr (Testnote: 8.0) von Dontnod auch für die Switch veröffentlichen. Auf dem YouTube-Kanal „Handheld Players“ wurde der Port für die Hybridkonsole nun auch in einem 30 Minuten langen Gameplay-Video vorgestellt.

Die Portierung macht Dontnod nicht selbst, sondern lässt sie von Saber Interactive liefern. Das Studio hat zuvor bereits unter anderem die „Complete Edition“ von CD Projekts The Witcher 3 - Wild Hunt (Switch-Testnote: 8.5) und Cyanides Call of Cthulhu (Testnote: 7.0) auf die Switch portiert. Das besagte Gameplay-Video könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen zu Gemüte führen: