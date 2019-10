The Outer Worlds: Schrift auf PC per ini-Datei vergrößern // Beispielbilder

PC

Solltet ihr The Outer Worlds (im Test, SdK, Konsolen-Grafikvergleich) spielen, ist euch eventuell – je nachdem, wie weit ihr vom Monitor entfernt sitzt – die Größe der Schrift bei den Beschreibungen der Gegenstände, den Charakterfähigkeiten, den Dialogoptionen oder den Einträgen im Tagebuch zu klein.

Derzeit bietet das Open-World-Rollenspiel von Obsidian Entertainment keine Möglichkeit, die Größe des Textes in den Einstellungen anzupassen. Dass entsprechende Abhilfe von offizieller Seite kommt, ist zumindest nicht unwahrscheinlich, denn auf diesen Umstand angesprochen schrieb der Production Director Alec Frey via Twitter, dass er überprüft, ob dieses Problem in der internen Datenbank vorhanden und es über die korrekte Priorität verfügt.

Bis ein offizieller Patch zu den Schriftgrößen erscheint, können zumindest Spieler der Windows-Version eigene Anpassung vornehmen, für die natürlich – wie immer in solchen Fällen – keine Gewähr übernommen wird und die auf eigenes Risiko umgesetzt werden.

Wichtig zu erwähnen ist, dass die nachfolgende Änderung nicht nur die Texte, sondern die Benutzeroberfläche im Ganzen vergrößert, auch wenn zugleich nicht alle Elemente, wie zum Beispiel die Menüs, betroffen sind.

Um die Größe der Texte in The Outer Worlds anzupassen, müsst ihr die „Engine.ini“ öffnen. Abhängig von euer Version des Spiels – Epic Games Store oder Xbox Game Pass für Windows – befindet sich diese in unterschiedlichen Ordnern.

Der Autor dieser Zeilen nutzt den Game Pass, sodass die Engine.ini in folgendem, leicht abgekürztem Ordner zu finden ist:

[...]\AppData\Local\Packages\PrivateDivision.TheOuterWorldsWindows10_hv3d7yfbgr2rp\LocalCache\Local\Indiana\Saved\Config\WindowsNoEditor

Spieler, die The Outer Worlds über den Epic-Games-Client starten, sollten die Datei in diesem Verzeichnis vorfinden:

[...]\Users\[Username]\AppData\Local\Indiana\Saved\Config\WindowsNoEditor

Öffnet die genannte Engine.ini mit dem Windows-Editor Notepad oder dem frei verfügbaren Notepad++ und fügt an das Ende der bestehenden Einträge die folgenden zwei Zeilen hinzu:

[/Script/Engine.UserInterfaceSettings]

ApplicationScale=1.20

Den (Beispiel-)Wert „1.20“ könnt ihr je nach Bedarf anpassen, indem ihr ihn zum Beispiel auf „1.185“ setzt. Beachtet, dass ein zu hoher Wert zu abgeschnittenen Texten und ähnlichen Problemen führen kann, sodass ihr eventuell etwas experimentieren müsst.

Habt ihr die Änderungen übernommen und das Spiel gestartet, sollte die Schrift (und einiges anderes) etwas größer dargestellt werden und somit im optimalen Fall besser lesbar sein. Wie sich der Wert „1.20“ auswirkt, zeigen euch die abschließenden, selbst erstellten Screenshots (zur besseren Verdeutlichung bietet es sich an, die Bilder in einem neuen Tab anzeigen zu lassen):