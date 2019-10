The Outer Worlds: Switch-Version erscheint erst 2020

PC Switch XOne PS4

Während PC-, Xbox-One- und PS4-Spieler seit gestern in die Welt von The Outer Worlds (im Test) eintauchen können, werden sich die Besitzer der Switch noch eine ganze Weile länger gedulden müssen. Wie der Publisher Private Division zum Wochenende hin in einer Pressemitteilung bekannt gab, wird Obsidians Rollenspiel erst 2020 für Nintendos Hybridkonsole erscheinen.

Der Switch-Port wird nicht von Obsidian selbst, sondern von dem Entwicklerstudios Virtuos geliefert. Letzteres hat in der Vergangenheit unter anderem bereits Titel, wie From Softwares Dark Souls - Remastered (Testnote: 8.5), Ubisofts Starlink - Battle for Atlas (Testnote: 6.5) auf die Switch portiert. Bei beiden Spielen ist der Port innerhalb eines halben Jahres erfolgt. Bei The Outer Worlds handelt es sich zwar um einen etwas umfangreicheren Titel, das Geschäftsjahr 2020 für Private Divisions Muttergesellschaft Take-Two Interactive endet allerdings am 31. März 2020. Es wäre also ein Grund für das Unternehmen den Port bis dahin zum Verkauf anzubieten. Sobald ein konkreter Release-Termin feststeht, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.