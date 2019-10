Twinstick-Shooter auf Mini-Planeten

PC Switch PS4

Twin-Stick-Shooter sind per se actionreich, müsst ihr doch ständig in Bewegung bleiben und treffsicher ballern. Bei diesem Vertreter gehen aber auch noch die Planeten kaputt, auf denen ihr kämpft.

Nicht rechtzeitig entschärfte Bomben zerstören die Planetenoberfläche und schränken meinen Bewegungsspielraum ein. Mit dem Jetpack kann ich aber über die Lava fliegen.

Welle um Welle, Planet um Planet

Mit gesammelten Ressourcen kann ich die Figuren in mehreren Kategorien dauerhaft verbessern und so mehr Schaden machen oder den Radius meiner Bomben erhöhen.

Progression und eingeschränkte Mobiltauglichkeit

Nach dem Tod ist vor dem nächsten Versuch.

Bossgegner werden nett in Szene gesetzt.

Fazit

Top-Down-Twin-Stick-Roguelite-Shooter für Switch, PC und PS4 (gecheckt auf Switch)

Für Fortgeschrittene

Einzelspieler und Couch-Koop

Erhältlich seit dem 17.10.2019

14,99 Euro (alle Plattformen)

In einem Satz: Spaßige Twin-Stick-Ballerei für zwischendurch

Der auf Actionspiele spezialisierte Entwickler Threaks hat (über den Münchner Publisher Wild River) vor einigen Tagen seinen neuesten Titel herausgebracht, für PC, Playstation 4 und Switch.ist ein actionreicher Roguelite-Twin-Stick-Shooter, in dem ihr von oben auf euren Helden blickt, wie er über erstaunlich kleine Planeten läuft. Zur komplexestmöglichen Story: Nach dem Absturz eines Gefangenentransporters sucht ihr euer Heil in der Flucht. Dabei ballert ihr euch mit einem ausgebüchsten Sträfling über verschiedene Planeten. Der Frage, ob sich die Flucht lohnt, bin ich auf der Switch nachgegangen.Nach dem Absturz des Transporters finde ich mich auf einem Planeten wieder. Neben Ordnungshütern muss ich mich auch gegen die heimische Fauna behaupten. Mit dem linken Stick laufe ich, mit dem rechten Stick schieße ich in die Richtung, in die ich drücke. Das Spiel läuft in Wellen ab. Entweder muss ich Bomben entschärfen, wozu ich lange genug in einem Radius um die jeweiligen Bomben bleiben muss, alle Gegner vernichten oder eine bestimmte Zeit überleben. Zum krönenden Abschluss gibt es auf jedem Planeten einen Bosskampf.Danach, aber auch zwischen den Runs, kann ich meine Figur mit Implantaten dauerhaft verbessern und außerdem für den aktuellen Run einen Perk wählen. Beispielsweise erlaubt ein Perk, dass die Begleiterdrohne meines Raider schießen kann. Dann geht es weiter auf den nächsten Planeten.Die Oberfläche der Planeten unterscheidet sich und haben Einflus auf das Geschehen. So kann ich Mauern nutzen, um in Deckung zu gehen, und Sprungpads, um sie zu überqueren. Der Raider wird durch sein Jetpack schneller, die später freigeschaltete Spionin kann sich teleportieren. Die in ihrer Winzigkeit anerinnernden Planeten sind eine clevere Designidee, ihre ständige Umrundung führt zu einem ungewöhnlichen, dabei aber schnellen und flüssigen Spielerlebnis. Aufgepeppt wird die Planeten-Action durch die zu sammelnden Healthpacks und temporär nutzbare Bonuswaffen wie die Shotgun.Das Freischalten der dauerhaften Verbesserungen ist auch nötig, denn ohne Upgrades einen Punkt erreiche ich bald einen Punkt, an dem ich nicht mehr weiterkomme. Mit den Upgrades wird dann zwar der Start leichter, irgendwann laufe ich aber wieder gegen eine Wand. Neben dem eigenen, besser werdenden Skill sind die Upgrades also ein wichtiges Element, um das Spiel wirklich zu schaffen. Sie dienen so letztlich auch der Spielzeitstreckung. Vor allem, da die Implantate immer teurer werden. Die dafür notwenden Ressourcen sammele ich von besiegten Gegnern ein, muss mich aber beeilen, sonst verschwinden sie. Auch wenn dieses grindige Element etwas nervt, führt es dazu, dass ich ständig "nur noch ein Implantat freischalten" will, um dem Spielende noch näher zu kommen.Ich wollte zunächst hauptsächlich im Mobilmodus spielen, hatte so aber keinen Spaß. Denn die Sticks der JoyCons sind im Handheldmodus nur sehr bedingt für den präzisen Einsatz in einem Twin-Stick-Shooter geeignet. Viel besser lief es dann mit dem Pro-Controller.Außerdem war das visuelle Erlebnis am TV um ein vielfaches ansprechender. Bei einzelnen Switch-Spielen bietet der Handheld-Modus aufgrund durch die subjektiv schärfere Darstellung (der kleineren Bildschirmgröße wegen) eine vermeintlich schönere Grafik, als wenn man das Elend auf dem großen TV sehen muss. Bei Battle Planet ist aber definitiv der TV-Modus zu empfehlen, der schöneren Grafik und besseren Übersicht wegen.Battle Planet - Judgment Day ist ein optisch sehr ansprechendes Arcade-Feuerwerk. Vor allem bietet es den für Twin-Stick-Shooter so wichtigen Flow nahezu in Perfektion! Upgrades und verschiedene Charaktere, die ich einzeln aufpeppen muss, sorgen für etwas Grind, aber auch Langzeitmotivation. Das Planetendesign der Levels rundet das Erlebnis ab. Wenn ihr Lust auf schnelle, kunterbunte Action habt, solltet ihr zugreifen – aber bitte mit einem gescheiten Gamepad spielen (auch am PC!). Alle anderen ergreifen die Flucht.