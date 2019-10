Game Over für die Computerspieleförderung des Bundes ab 2020?

Das Reichstagsgebäude (Foto: Jürgen Matern, Wikipedia, CC-BY-SA-3.0)

Wie Der Tagesspiegel kürzlich berichtete, soll die 50 Millionen Euro Computerspieleförderung des Bundes für die Gamesbranche im nächsten Jahr nicht mehr gewährt werden. Dies habe das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BVMI) auf eine Anfrage des Bundestagsabgeordneten der Grünen, Sven-Christian Kindler, geantwortet. Das Schreiben ist nicht öffentlich einsehbar, liegt dem Tagesspiegel aber vor. So heißt es,

dass die Förderung 2019 nur einmalig veranschlagt worden sei. „Nicht abgeflossene Haushaltsmittel“ könnten nur noch nächstes Jahr als „Ausgaberest“ gezahlt werden.

Dass die Computerspieleförderung auf der Kippe steht, wurde bereits im Laufe dieses Jahres deutlich, wie aus unserer News vom 27. Juni hervorgeht: Im Haushaltsentwurf für 2020 tauchten die 50 Millionen Euro nämlich nicht mehr auf. Auch wenige Wochen später, bei der Eröfnung der Gamescom, konnten der Bundesminister Andreas Scheuer und die Staatssekräterin Dorothee Bär keine finanzielle Förderung zusichern, Scheuer erklärte lediglich laut Frankfurter Allgemeine:

In jeder meiner Prioritätenlisten, die ich in meinem Ministerium zu vertreten habe, steht die Gamesförderung mit 50 Millionen im Haushalt 2020 an erster Stelle. Aber ich stelle ja nicht alleine den Haushalt auf, sondern da gibt es noch einige andere in der Bundesregierung.

Was bleibt? Ein Videobeitrag in der Mediathek der Bundesregierung, in der ein Bundesminister erklärt: „Wir müssen den Link schaffen in die Wirtschaft, was Gesundheit betrifft, was Mobilität betrifft“. Sowie eine Pressemitteilung des BMVI:

Wir haben im Koalitionsvertrag vereinbart, die Games-Branche zu fördern. Dazu stehen wir! Die Förderung des Bundes ist im April gestartet. Diese Projekte werden bewilligt und umgesetzt. Deutschland braucht die Innovationskraft der Games-Branche! Auch die großvolumige Produktionsförderung wird wie versprochen vorangetrieben. Die Resonanz ist riesig und zeigt, wie überfällig das war. Über weitere Mittel für das Jahr 2020 entscheidet der Deutsche Bundestag im Herbst. Unser Ministerium setzt sich weiterhin stark dafür ein, dass die Förderung auch langfristig fortgeführt wird. Dafür fighten wir in der Bundesregierung und im Bundestag.

Die Chance, dass die 50 Millionen für die Computerspieleförderung noch in den Haushalt für 2020 einfließen, besteht immer noch, da hierüber in der abschließenden Sitzung des Haushaltsausschusses am 14. November abgestimmt wird. Dass der "Fight" in den Händen des Maut-Ministers Andreas Scheuer liegt, wird die Nutznießer in der Gamesbranche eher nicht beruhigen.

Das Thema Computerspieleförderung des Bundes wurde auch im WoSchCa vom 25. Oktober thematisiert. Am heutigen Montag wird Dennis Hilla zudem im MoMoCa mit den Entwicklern von InnoGames das Thema aus Entwicklersicht besprechen.