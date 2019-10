Wegen Ghost Recon Breakpoint & Division 2 fällt Ubisoft-Aktie um 29%

Der Publisher Ubisoft hat seine bisherige Prognose der Nettoeinnahmen für das Gesamtjahr von ursprünglich 2,19 Milliarden auf nur noch 1,45 Milliarden Euro korrigiert. Auch die vorherige Prognose für den operativen Gewinn wurde von 480 auf "20 bis 50" Millionen Euro angepasst.

Grund dafür sind die schwachen Verkäufe von Ghost Recon - Breakpoint (Testnote: 6.5) und The Division 2 (Testnote: 9.0). Wie Chief Executive Officer Yves Guillemot im Rahmen einer Telefonkonferenz mit den Analysten einräumte, habe man mit den beiden Spielen „nicht liefern können“. Laut Guillemot haben beide Spiele in Hinblick auf die Verkaufszahlen „unterdurchschnittlich“ abgeschnitten, Ghost Recon - Breakpoint habe allerdings darüber hinaus auch schlechtere Kritiken erhalten, als erwartet. Chief Financial Officer Frederick Duguet fügte hinzu, dass das Unternehmen „die Qualität seiner Spiele steigern muss“.

Um das zu erreichen, will man seinen Studios noch mehr Entwicklungszeit einräumen, weshalb jüngst kommende Titel, wie Watch Dogs Legion (zur E3-Preview), Rainbow Six Quarantine, Gods & Monsters und Skull and Bones auf das Fiskaljahr 2021/22 verschoben worden seien, was Ubisoft finanziell treffen werde. Die am Paris Stock Exchange Aktie des Unternehmens fiel nach der korrigierten Prognose sehr deutlich um 29 Prozent.