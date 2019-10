Skull and Bones verschoben + neue Release-Zeiträume für mehrere Titel

PC XOne PS4

Skull and Bones ab 70,77 € bei Amazon.de kaufen.

Nachdem Ubisoft gestern im Rahmen einer Konferenz mit den Investoren offiziell die Verschiebung von Rainbow Six Quarantine, Watch Dogs Legion (Preview) und Gods & Monsters auf das nächste Fiskaljahr (2021/2022) verkündete, haben die beiden führenden Köpfe des Unternehmens, Chief Executive Officer Yves Guillemot und der Chief Financial Officer Frédérick Duguet, ein wenig später auch die Verschiebung von Skull and Bones (im E3-Anspielbericht) bekannt gegeben. Demnach wird auch das Open-World-Piratenabenteuer von Ubisoft Singapore nicht vor April 2021 auf den Markt kommen. Gleichzeitig wurden aber auch die Veröffentlichungszeiträume für die drei oben genannten Spiele weiter eingegrenzt.

Wie die Führungsetage mitteilte, werden Rainbow Six Quarantine, Watch Dogs Legion und Gods & Monsters zwischen dem dritten und vierten Quartal des nächsten Geschäftsjahres, und somit irgendwann zwischen Juli und Dezember 2020, erscheinen. Zudem werden alle drei Titel laut Duguet für die kommenden Next-Generation-Konsolen (Xbox Scarlett, PS5) optimiert.