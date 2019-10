Sony: PS4-Bundle mit drei Playstation-Hits ab 300€ erhältlich [Update]

PS4

PS4 ab 230,00 € bei Amazon.de kaufen.

Update vom 26. Oktober 2019, um 10:56 Uhr:

Über Amazon wird das PS4-Bundle bereits von einer Reihe von Händlern angeboten. Der Preis startet bei 304,90 Euro. Gebraucht (wie Neu) bekommt ihr es schon ab 224 Euro.

Originalmeldung vom 25. Oktober 2019, um 11:55 Uhr:

Wer aktuell mit dem Gedanken spielt, sich eine PS4 zuzulegen, sollte vielleicht noch bis Weihnachten warten. Wie der bekannte Insider Wario64 und der Branchenkenner und Senior Analyst von Niko Partners, Daniel Ahmad, über Twitter berichten, plant Sony über die Feiertage ein neues PS4-Bundle anzubieten, das neben der Konsole drei Spiele enthalten wird.

Bei den Titeln handelt es sich um die drei Playstation-exklusiven Action-Adventures The Last of Us (Testnote: 9.0) in der Remastered-Version, God of War (Testnote: 9.0) und Horizon Zero Dawn (Testnote: 8.5) in der „Complete Edition“. Laut Ahmad soll es das gleiche Paket sein, wie es kürzlich auf dem asiatischen Markt als „Mega Pack“ veröffentlicht wurde. Dieses soll angeblich auch drei kostenlose Monate Playstation-Plus-Abo umfassen, was Wario64 zumindest für das US-Bundle noch nicht bestätigten konnte. Sobald Sony das neue Bundle hierzulande offiziell und mit einem konkreten Preis ankündigt, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.