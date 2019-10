Persona 5 Scramble: Spin-Off setzt Handlung von Persona 5 fort

Switch PS4

Aktuell arbeiten die Entwickler bei Atlus bekanntlich mit Persona 5 - The Royal an einer erweiterten Fassung ihres JRPG-Hits Persona 5 (im Test: Note 9.0) mit neuen Charakteren und Bereichen. Parallel dazu programmiert Entwickler Omega Force Persona 5 Scramble - The Phantom Strikers. Nun gibt es neue Informationen zu dem Spin-off, das die Einer-gegen-Hundert-Massenkeilerei der Dynasty Warriors-Reihe in die Welt von Persona 5 überträgt.

Laut Angaben vom Online-Magazin Escapist ist auf der japanischen Homepage des Spiels zu lesen, dass Persona 5 Scramble - The Phantom Strikers die Handlung des Hauptspiels fortführt: Ein halbes Jahr nach dem Ende von Persona 5 treffen sich die jugendlichen Protagonisten wieder, um die Sommerferien gemeinsam zu verbringen. Doch dann erscheinen in der Parallelwelt des Metaverse wieder bizarre Orte, die aus den Begierden der Menschen geboren werden. Also ziehen Joker, Ryuji, Ann und Co. ein weiteres Mal als Phantom Thieves mit ihren Persona gegen die Schattenwesen im Metaverse.

Ein kürzlich veröffentlichter japanischer Trailer, den ihr unter diesen Zeilen findet, zeigt neben den Kämpfen von Persona 5 Scramble - The Phantom Strikers auch 2D-Hüpfabschnitte und Protagonist Joker beim Schlendern durch die Stadt. Das Spin-off wird am 20.2.2020 in Japan für Playstation 4 und Nintendo Switch erscheinen. Ein Termin für Europa ist noch nicht bekannt.