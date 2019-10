Book of Travels: Kickstarter-Kampagne zum „TMO-RPG“ nach 4 Std. erfolgreich

PC Linux MacOS

Für das auf der diesjährigen Tokyo Game Show mit einem Trailer angekündigte Book of Travels startete am gestrigen Donnerstag die Kickstarter-Kampagne, deren Finanzierungsziel bei etwa 245.800 Schwedischen Kronen beziehungsweise 22.900 Euro lag. Nach nur vier Stunden war dieser Betrag erreicht, aktuell werden dem Entwicklerstudio Might and Delight um die 38.400 Euro zur Verfügung gestellt. Derzeit verbleiben noch 30 Tage bis zum Abschluss der Crowdfunding-Aktion.

Book of Travels – das als Tiny-Multiplayer-Online-RPG (TMO-RPG) beschrieben wird – soll ein „einzigartiges soziales Rollenspiel-Erlebnis“ darstellen, das euch „nicht an die Hand nimmt“. Inspiriert von Klassikern des Genres, soll es ohne die Beschränkungen auskommen, die lineare Quests und Handlungsstränge oftmals mit sich bringen. Weiter heißt es dazu:

Es gibt kein übergeordnetes Ziel, keinen wirklichen Anfang oder Ende, und letztendlich bist du dafür verantwortlich, deine eigene Reise zu gestalten. Es ist ein Land der schwer fassbaren Kreaturen, der üppigen natürlichen Schönheit und der pastoralen Ruhe ... aber eines, das Schwierigkeiten kennt und in dem Schatten ihre Rolle spielen.

Generell konzentrieren sich die Entwickler darauf, ein RPG zu realisieren, dessen Fokus auf dem Rollenspiel und den Charakterzügen liegt, statt auf Statistiken und Zahlen. Folglich wird mit einer „wahrhaft lebendigen Welt“ geworben, in der ihr über „unerwartete Ereignisse und Charaktere stolpern“ sollt. Um euren Spielcharakter zu definieren, sollen euch mehr als 300 Fähigkeiten, magische Skills und passive Eigenschaften zur Verfügung stehen, die einen großen Einfluss auf euren Char haben sollen.

Der Begriff „Tiny-Multiplayer-Online-RPG“ bezieht sich unter anderem darauf, dass es pro Server eher wenige Spieler geben wird und ihr euch bei einem Aufeinandertreffen entscheiden könnt, ob ihr allein oder gemeinsam weiterzieht. Da es in Book of Travels auch keine Gilden oder andere sozialen Strukturen gibt, sollen diese temporären Gemeinschaften das Spielen „einzigartig und unvergesslich“ machen.

Auch die Kommunikation unterscheidet sich zu anderen Titeln dieses Genres, da ihr nur mittels Symbolen mit euren Mitspielern interagieren könnt. Hinzu kommt, dass ihr diese Symbole erst nach und nach freischaltet, zum Beispiel, indem ihr einen bestimmten Ort entdeckt. Die Entwickler erläutern:

Die Einschränkung der Kommunikation bildet die Grundlage für ein reichhaltiges und freundliches Mehrspielererlebnis.

Die Spielwelt von Book of Travels wird als handgemaltes Diorama bezeichnet. Zum Einsatz kommt eine Kamera, die sich nur zweidimensional bewegt, ein fast orthographisches Sichtfeld erzeugt und 3D-Räume mit flachen 2D-Sprites mischt:

Unsere Inspiration begann mit klassischen isometrischen RPGs, aber wir wollten einen Weg finden, um den Szenen einen filmischeren Rahmen zu verleihen. Mit einem einzigartigen Mix aus Techniken haben wir Book of Travels entwickelt, damit sich euer Charakter klein anfühlt und die Landschaft um euch herum eine größere Rolle spielt.

Zahlreiche weitere Informationen zum Tiny-Multiplayer-Online-RPG könnt ihr auf der Kickstarterseite oder auf der Produktseite bei Steam nachlesen. Derzeitigen Planungen zufolge soll der Titel Ende 2020 veröffentlicht werden, als Plattformen sind Windows, MacOS und Linux vorgesehen.