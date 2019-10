PC Switch MacOS

Wie sehr sich Sprache verändert und wie sehr sich Menschen mit diesen Veränderungen schwer tun, erleben wir bei aktuellen Texten wie dem Grimme-Beitrag von Jörg Langer. Aber nicht nur politische Korrektheit ist manchmal schwer (erträglich), auch historische Akkuratesse kann bis zur Unkenntlichkeit von Texten führen. Welche Sprengkraft außerdem noch in historischen Videogames steckt, erfahrt ihr gleich im zweiten Lesetipp. Und auf besonderen Wunsch einer Leserin kredenzen wir euch wieder mehr Feel-good-Themen: Glücksmomente, Slapstick und Tetrisex. Viel Spaß!

Das Problem mit historischer Akkuratesse in Videospielen

languageatplay.de am 25.09.2019 von Michelle Janßen

Wie müsste historisch korrekte Sprache in Videogames eigentlich aussehen? Ungefähr so: "dô vrâge diu waz daz niht verstân mog, den dui liut dô sô sprëchen alz wen ez diu jâre sîn." Das ist Alt-Deutsch und wer es laut vorliest, versteht es! Aber brauchen wir dieses hohe Maß an Akkuratesse in Spielen wie Kingdom Come - Deliverance wirklich?

Von nuklearen Sprengkörpern und zweckentfremdeter Technik

playfront.de am 22.10.2019 von Nico Jakobs

"Der großen Erfindung haftet stets die Tragik an, dass sie dem Frieden, aber auch dem Kriege dienen kann", singt Reinhard Mey. Oft steht dabei die Idee der zivilen Nutzung am Anfang und die Waffe am Ende. Nicht so bei Computerspielen! Der amerikanische Physiker William Higinbotham war Teil des Teams, das die Atombombe entwickelte - und er war der Erfinder des ersten Unterhaltungsmediums, welches der modernen Definition eines Videospiels entspricht.

Mein Augenblick des Glücks in Videospielen

videospielgeschichten.de am 19.10.2019

Die Videospielgeschichten feiern ihr 10-jähriges Jubiläum mit einer Artikelreihe über die glücklichsten und schönsten Momente im Gamerleben. Im ersten von insgesamt acht Teilen schildern mehrere Autoren in kurzen Anekdoten ihre ganz besonderen Augenblicke des Glücks an der Konsole oder am PC. Es wird retro, nostalgische Gefühle incoming!

Fundstück: Untitled Goose Game - Gefundenes Fressen

siebenvonzehn.wordpress.com am 09.10.2019

Das Gänsespiel ohne Namen (Launchtrailer) hat kein Ziel und keinen tieferen Sinn. Nintendo nennt es ein "Slapstick-Stealth-Sandbox Game". Und ja, ihr spielt darin eine freche Gans. In der Kolumne 'Sieben von Zehn - Jedes Spiel ist gut, bis man es spielt' knüpft der Autor, der ebenso unbekannt bleibt wie die Gans, an die Musikbranche an. In einer Welt, in der Musik in 30-Sekunden-Häppchen konsumiert wird und der nächste Skip nur einen Tastendruck entfernt ist, sind vielleicht Spiele die Zukunft, die jeder in einer halben Minute versteht.

Aus dem GamersGlobal-Archiv: "Nenn' es New Britannia" (Interview)

gamersglobal.de am 11.01.2012 von Jörg Langer und Richard Garriott

Der Name Shroud of the Avatar ward noch nicht geboren. Der Name Ultima ward ihm verwehrt. Doch wie es sich eines tapf'ren Rittersmannes geziemt, preschte Richard 'Lord British' Garriott voraus mit einer neuen Idee eines Neuen Britannia! Knappe Langer frug freche Fragen, doch Edelmann Garriott schlug ihn in punkto Redeanteil um Längen. Werdet nun gewahr, was wahr wurde und was nicht, von dem was der Lord spricht.

Themenwoche: Halle und die Folgen

Auch diese Woche war die Presse mit der Aufarbeitung des Attentats in Halle beschäftigt. Die allermeisten Presseartikel zu dem Thema drehen sich um die selben Argumente und Perspektiven, die auf GamersGlobal mit 'Langer lästert: Seehofer muss nicht die Gamer-Szene in den Blick nehmen' und den fast 400 Kommentaren darunter mehr als erschöpfend behandelt wurden. Zwei Ausnahmen habe ich für diejenigen, die noch mehr wissen möchten. Der Freitag beleuchtet in 'Der Terror aus Mamas Keller' die Subkultur der Chans, der Artikel stammt aus den USA und wurde ins Deutsche übersetzt. Auf netzpolitik.org schlagen Reporter ohne Grenzen Alarm, weil die Politik den Anschlag in Halle instrumentalisiert, um alte und neue Überwachungskonzepte in Deutschland durchzudrücken.

Im Video: Ménage à Tetris

Im Video der Woche staunt ihr Bauklötze, denn es geht um einen Dreier unter Vierern. Ja, wir reden von Tetrisex. Es bleibt absolut jugendfrei und liefert (wieder einmal) ein Argument, warum die Länge nicht entscheidend ist. Es muss einfach passen!

