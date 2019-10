Narcos - Rise of the Cartels: Rundentaktik zur TV-Serie erscheint Ende November

PC Switch XOne PS4

Das Spiel zur Netflix-exklusiven TV-Serie Narcos - Rise of the Cartels erscheint digital für PC und Playstation 4 am 19. November. Die Version für Nintendo Switch wird am 21., die Xbox One-Variante am 22. November nachgereicht. Dies hat der Publisher Curve Digital auf der firmeneigenen Homepage bekanntgegeben. Für Liebhaber von physischen Boxed-Versionen soll eine entsprechende Ausgabe auch noch im Laufe des Jahres veröffentlicht werden.

Umschrieben wird Narcos - Rise of the Cartels wohl am besten mit Xcom im Drogenmillieu. Der Story des Spiels liegt die erste Staffel der gleichnamigen Netflix-TV-Serie zugrunde, deren Hauptcharaktere ihr auch übernehmen könnt. Mit den Spezialfähigkeiten die El Mexicano, Murphy, Peña und andere Figuren mitbringen, sollt ihr eure Truppe unbeschadeter und erfolgreicher durch die Gefechte führen können. Dabei wollen die Entwickler das bekannte Rundentaktik-Gameplay durch eine Third-Person-Perspektive auffrischen, die es euch erlaubt, in kritischen Momenten die direkte Kontrolle über die Mitglieder eures Teams zu übernehmen, um an eurem Gegner im "optimalen Moment kritischen Schaden zu verursachen".

Partei ergreifen könnt ihr in Narcos - Rise of the Cartels sowohl für das namensgebende Kartell, als auch für die US-amerikanische Anti-Drogenbehörde DEA. Für beide Seiten wird es eine eigene Kampagne geben. Den frisch veröffentlichten Release-Date-Trailer haben wir euch am Ende dieser Zeilen eingebunden.