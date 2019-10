Epic Store: Qube 2 + Layers Of Fear kostenlos // Nächste Titel bekannt

PC Switch XOne PS4

Wie im Vorfeld angekündigt, könnt ihr ab sofort und noch bis zum 31. Oktober 2019 im Epic Games Store das Puzzle-Adventure Qube 2 (Testnote: 8.0) und das Horror-Adventure Layers of Fear (Testnote: 8.0) kostenlos für eure Epic-Spielebibliothek sichern. In Qube 2 strandet ihr als britische Archäologin Amelia Cross auf einem außerirdischen Planeten und müsst das Rätsel der Qube, einer mit Bewusstsein ausgestatteten, monolithischen Struktur, lösen, um einen Weg nach Hause zu finden. In Layers of Fear taucht ihr derweil in den Verstand eines wahnsinnigen Malers ein und erlebt den Horror seiner Vergangenheit, während ihr ein düsteres und sich ständig wandelndes Haus erkundet, um das Meisterstück des Künstlers zu vervollständigen.

Mit dem Start der kostenlosen Woche für die beiden Spiele wurden auch die nächsten Titel enthüllt, die ab dem 31. Oktober gratis verfügbar sein werden. Dabei handelt es sich um das Horror-Adventure Soma (Testnote: 7.0) und das Action-RPG Costume Quest (Testnote: 6.5).