Chris Avellone: „Fallout-76-Abo hilft The Outer Worlds“

The Outer Worlds ab 47,99 € bei Amazon.de kaufen.

Chris Avellone ist (in der Spielebranche) kein Unbekannter: Unter anderem arbeitete der Entwickler bei den Black Isle Studios mit, von denen Planescape Torment realisiert wurde, um nur ein Beispiel zu nennen. Nachdem Avellone nach etwa acht Jahren das Unternehmen verließ, war er im Jahr 2003 Mitbegründer von Obsidian Entertainment, das beispielsweise für Neverwinter Nights 2 oder Pillars of Eternity verantwortlich ist. Im Juni 2015 wiederum nahm der Spieldesigner auch bei Obsidian Entertainment seinen Abschied und nahm seine Arbeit bei den Larian Studios auf.

Zum jüngst von Bethesda in Fallout 76 eingeführten Fallout-1st-Abonnements machte Avellone via Twitter kürzlich deutlich, wie er diese kostenpflichtige Premium-Mitgliedschaft bewertet. Sinngemäß twitterte er:

Liebe Obsidian und Private Division, KEINE Ahnung, wie ihr Bethesda dazu gebracht habt, ihre Ankündigungen für Fallout und Fallout 76 zu koordinieren, aber die Kombination ist hervorragend geeignet, um The Outer Worlds zu unterstützen. Bin wirklich beeindruckt.

Außerdem lobte Avellone die Entwickler von The Outer Worlds (im Test) und verwies gleichzeitig auf die „sehr guten Reviews“.

Das monatlich 14,99 Euro oder jährlich 119,99 Euro kostende Abo für Fallout 76 (im Test mit Wertung 7.0) hatte bei den Spielerinnen und Spielern für Unverständnis gesorgt, was noch milde ausgedrückt sein dürfte. Unter anderem wurde von verärgerten Usern die Domain falloutfirst.com registriert und eine Seite erstellt – alternativ via web.archive.org –, die zwar optisch dem Original gleicht, auf denen die Texte jedoch gänzlich anders sind, was auch durch reichlich Schimpfwörter deutlich wird.