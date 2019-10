Release von Watch Dogs Legion, Gods & Monsters und Rainbow Six Quarantine verschoben

PC XOne PS4

In einem "Update der finanziellen Ziele und Veröffentlichungszeiträume" an seine Aktionäre hat Ubisoft heute bekanntgegeben, dass die Titel Watch Dogs Legion (zur E3-Preview), Gods & Monsters sowie Rainbow Six Quarantine in das nächste Geschäftsjahr verschoben werden. Dieses beginnt am 1.4.2020 und endet am 31.3.2021. Die bisherigen Angaben zum Erscheinen der Spiele sind damit kassiert worden. Mitbegründer und CEO von Ubisoft Yves Guillemot begründet in dem Dokument die Entscheidung mit den folgenden Worten:

[...] Wir haben uns entschieden, die Veröffentlichungen von Gods & Monsters, Rainbow Six Quarantine und Watch Dogs Legion in [unser Fiskaljahr] 2020 bis 2021 zu verlegen. Obwohl jedes dieser Spiele bereits eine starke Identität und ein hohes Potenzial aufweist, möchten wir, dass unsere Teams mehr Zeit für die Entwicklung haben, um sicherzustellen, dass ihre jeweiligen Innovationen perfekt umgesetzt werden, um den Spielern eine optimale Erfahrungen bieten zu können. Diese Entscheidung wird erhebliche Auswirkungen auf unser Finanzergebnis für dieses Geschäftsjahr haben und steht im Widerspruch zu unseren jüngsten Erfolgen beim Aufbau eines stabileren Entwicklungsmodells. Es steht jedoch im Einklang mit unserer Strategie, den zukünftigen Wert unserer Marken zum langfristigen Nutzen unserer Mitarbeiter, Spieler und Aktionäre zu maximieren. Wir gehen davon aus, dass sich dies positiv auf unsere finanziellen Leistungen im Fiskaljahr 2020/21 auswirken wird.

Für den Open-World-Action-Titel Watch Dogs Legion war auf der E3 2019 die Veröffentlichung für den 6. März 2020 bekanntgegeben worden, das 3D-Actionadventure Gods & Monsters sollte am 25. Februar 2020 erscheinen. Einzig für das actionlastige Taktikspiel Rainbow Six Quarantine stand bisher noch kein genaues Datum fest, es wurde bisher nur mit dem Release-Zeitraum "Fiskaljahr 2019/20" bedacht.