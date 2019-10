The Last of Us - Part 2: Veröffentlichung auf Mai 2020 verschoben

PS4

Vor ziemlich genau einem Monat berichteten wir nicht nur über einen neuen Story-Trailer zu The Last of Us - Part 2, sondern auch über das gleichzeitig bekanntgegebene Veröffentlichungsdatum, demzufolge der PS4-Exklusivtitel ab dem 21. Februar 2020 erhältlich sein sollte.

Heute gab Naughty Dog bekannt, dass der Release des von nicht wenigen Spielern mit Spannung erwarteten Actionadventures verschoben wird – der aktuelle Termin für die Veröffentlichung ist nun der 29. Mai des kommenden Jahres, sodass die Wartezeit etwa drei Monate länger andauert.

Mittels Posting im PlayStation-Blog äußert sich Neil Druckmann, der Creative Director bei Naughty Dog, zu dieser Entscheidung. Demnach habe man sich zu diesem Schritt entschieden, um „unseren Qualitätsstandard [zu] erreichen und gleichzeitig den Stress für das Team [zu] reduzieren“.

Druckmann fährt fort, dass das Entwicklerstudio einen Entschluss dahingehend fassen musste, ob man „bereit wäre, Abstriche bei der Qualität des Spiels zu machen oder mehr Zeit zu investieren“, da sich in den vergangenen Wochen herausgestellt hatte, dass die verbleibende Frist bis zum ursprünglichen Release-Termin nicht ausreichen würde.

Zwar wollte Naughty Dog – wenig überraschend – eine Situation wie die jetzige Verschiebung vermeiden, andererseits sei man jedoch erleichtert, dass „wir nicht gezwungen sind, von unserer ursprünglichen Vision abzurücken“. Der Creative Director schreibt weiter: