Death Stranding: Conan O'Brien besucht Kojimas Studio - Cameo im Spiel

PS4

Bereits im September vergangenen Jahres teaserte Conan O'Brien an, dass er an einem Projekt mit dem Entwickler-Guru Hideo Kojima beteiligt ist. Nun hat der US-Showmaster auf seinem YouTube-Kanal „Team Coco“ ein Video veröffentlicht, das seinen Besuch bei Kojima Productions zeigt und seine Beteiligung am kommenden Action-Adventure Death Stranding (im gamescom-Bericht) enthüllt. Demnach wird Conan einen Cameo-Auftritt im Spiel haben.

Wie Hideo Kojima auf seinem Twitter-Account verriet, taucht Conan als ein „Prepper“ mit dem Namen „The Wondering MC“ im Spiel auf. Als Prepper werden in den USA Leute bezeichnet, die sich gerne auf unerwartete Situationen und alle Arten von Katastrophen vorbereiten, indem sie Schutzbauten errichten und Lebensmittelvorräte, Waffen, Schutzkleidung, Werkzeuge und ähnliche Dinge horten. The Wondering MC wird laut Kojima den von Norman Reedus (The Walking Dead) gespielten Protagonisten Sam Porter Bridges bei der Begegnung mit einem Seeotter-Outfit ausstatten, mit dem Sam in der Lage sein wird, leichter durch die Flüsse zu schwimmen, ohne dabei in die Gefahr zu geraten, von der Strömung mitgerissen zu werden.

Death Stranding wird ab dem 8. November exklusiv für die PS4 im Handel erhältlich sein. Das Video mit dem Besuch von Conan in Kojimas Studio könnt ihr euch im Folgenden anschauen: