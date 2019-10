GOG-Midweek-Sale: Rabatte auf Zombie- und Vampir-Spiele

Auf GOG.com wurde ein neuer Midweek-Sale gestartet, bei dem ausgewählte DRM-freie Spiele im Preis reduziert wurden, die sich thematisch mit Zombies und Vampire beschäftigen. Bis zum 26. Oktober, um 15.00 Uhr (deutscher Zeit) könnt ihr dort unter anderem Titel, wie Nosferatu - Wrath of Malachi, The Final Station, They Are Billions (Testnote: 7.0), Space Pirates and Zombies 2, Project Zomboid (Early Access) und die Dracula-Pentalogy günstiger erwerben.

Nachfolgend nur ein paar ausgewählte Beispielangebote aus dem Store (die komplette Liste reduzierter Spiele und DLCs könnt ihr wie gewohnt unter dem Quellenlink einsehen: