Google Stadia: Jade Raymond spricht über Exklusivtitel

Bildquelle: YouTube-Kanal: Google

Jade Raymond, Googles Vice President und Head of Stadia Games and Entertainment, hat in einem Interview mit Games Industry über die kommenden Exklusivspiele für die am 19. November startende Streaming-Plattform Stadia gesprochen. Wie sie erklärte, sei es sehr wichtig, First-Party-Spiele anzubieten, die auf keiner anderen Plattform möglich wären. „Ich denke, das ist es, was wirklich aufregend ist und warum wir die First-Party-Teams aufbauen.“

Gemeint sind dabei Spiele, die die Infrastruktur, die Cloud und die finanziellen Möglichkeiten von Google nutzen und dabei kreativ aus vollem Schöpfen. Ob realistischere und detailliertere Simulationsspiele, Multiplayer-Titel, in denen alle Spieler eine einzige riesige Welt beleben und nicht mehr auf diverse Server verteilt werden, oder Spiele, die vollständig physikalisch simuliert werden, Raymond möchte sehen, was die Entwickler erschaffen können, wenn sie erstmals nicht durch die Hardware eingeschränkt werden. Als Beispiel nennt sie unter anderem Googles eigenes entwickelte KI, die im vergangenen Jahr in der eindrucksvollen Duplex-Demo präsentiert wurde und laut Raymond Einsatz in storybasierten Spielen finden könnte:

Stellt euch diese Art von KI vor, die die NPCs in den storybasierten Spielen antreibt. Statt den üblichen Questgeber im Spiel zu haben, die ständig nur die üblichen statischen Dialoge wiederholen, könnten Duplex-basierte glaubwürdige und menschenähnliche Interaktionen in allen narrativen Spielen Verwendung finden.

Zu der Frage, wann man mit solchen Spielen rechnen könnte, antwortete Raymond, dass Google eine langfristige Perspektive verfolgt. Bis eine große neue IP, die voll und ganz die Vorteile der Cloud ausnutzt, erscheint, könnte es noch mehrere Jahre dauern. Man habe jedoch bereits einige Exklusivspiele in Arbeit, die schon mal einige der aufregenden Dinge, die die Cloud-Technologie bietet, demonstrieren werden. „Es wird nicht Jahre dauern, bis die Spieler neue, exklusive und aufregende Inhalte zu Gesicht bekommen werden. Es werden einige jedes Jahr erscheinen und es werden Jahr für Jahr mehr sein“, so Raymond. Das komplette umfangreiche Interview könnt ihr euch unter dem Link in den Quellenangaben durchlesen.