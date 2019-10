Command & Conquer Remastered: Ausführliches Update & erster Gameplay-Teaser

Vor etwa einem Jahr kündigte Electronic Arts überarbeitete Fassungen von Command & Conquer - Der Tiberiumkonflikt und Command & Conquer - Alarmstufe Rot sowie deren Erweiterungen an. Nachdem die Entwickler von Petroglyph Games zuletzt zum Beispiel über den neu gemasterten Soundtrack oder auch die Missionsauswahl informiert hatten, folgte kürzlich die „bis dato größten Enthüllung“ in Form eines ersten Gameplay-Teasers, der unterhalb dieser Zeilen eingebettet ist.

Außerdem wird „eine der am häufigsten gestellten Fragen“ beantwortet, nämlich jene, ob es sich bei den Remastered-Fassungen um 2D- oder 3D-Versionen handelt. Petroglyph Games erläutert:

Wir geben hiermit bekannt, dass die Remastered-Version in klassischem 2D entwickelt wurde. [...] In kreativer Hinsicht stand [...] immer eine authentische Umsetzung der Originalspiele im Fokus, und wir sind ständig auf der Suche nach Möglichkeiten, dieses Ziel zu erreichen. Der Quellcode von C&C Tiberiumkonflikt und C&C Alarmstufe Rot war unser Fundament für die originalgetreue Umsetzung des Gameplays, der Atmosphäre und des typischen Looks der klassischen Titel. In unseren Augen war der 2D-Stil am besten geeignet, all diese Elemente zusammenzuführen und letztlich die von uns angepeilte Authentizität zu erreichen.