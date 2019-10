PC PS4

Der stets genervte Affenkönig Dasheng mit seinen Begleitern Liuer und Zhu Bajie.

Everybody was Kung-Fu fighting...

Zehn magische Fähigkeiten könnt ihr während eurer Reise erlernen und mehrfach verbessern.

Drachen und Dämonen

Knockout bei der Technik

Die Kämpfe sind schnell und witzig animiert, die Gegnertypen wiederholen sich aber oft.

Fazit

Nahkampflastiges, leichtgewichtiges Action-RPG für PC und PS4

Für Einsteiger und Fortgeschrittene

Einzelspieler

Preis am 24.10.2019: Für PC (Steam) 34,99 Euro

In einem Satz: Kurzweiliger Prügelspaß im mystischen China mit Schwächen in Technik und Gegnervielfalt

Das aus dem 16. Jahrhundert stammende Buchist in China ebenso bekannt wie hierzulande die Märchen der Gebrüder Grimm. Es erzählt die Geschichte des Affenkönigs Sun Wukong (in diesem Spiel Dasheng genannt), der gottgleiche Kräfte erlangt und mit diesen im Himmel Chaos anrichtet. Dafür wird er von Buddha in einem Felsen eingesperrt und erst 500 Jahre später vom Priester Xuanzang befreit, um diesen auf dessen Reise nach Westen vor Dämonen zu beschützen.Eben diese Reise war 2015 Grundlage des Animationsfilms, auf dem nun wiederum das gleichnamige Spiel basiert. Als Affenkönig Dasheng, dessen Kräfte von Buddhas Siegel noch unterdrückt werden, begleitet ihr den Jungen Liuer unfreiwillig auf seiner gefährlichen Reise.Für die zahlreichen Kämpfe in diesem Action-RPG stehen euch die üblichen leichten und schweren Angriffe, Sprünge und Rollen zur Verfügung. Daneben könnt ihr im Spielverlauf Dashengs magische Fähigkeiten zurückerlangen und jeweils mehrfach verbessern. So könnt ihr etwa den Wurf mit beschworenen Eisennadeln erlernen, einen Spezialblick, der auf höherer Stufe Konter-Timings und Schwächen der Gegner anzeigt, oder einen Kampfstab und eine Holzbank herbeizaubern, um die Gegner mit diesen zu vermöbeln. Verschiedene Kampfstile wie im thematisch ähnlichenbietet Monkey King allerdings nicht.Die große Stärke der Kämpfe sind die Kung-Fu-Techniken, die humorvoll animiert sind – etwa wenn Dasheng und ein Gegner sich mit der Faust in der Mitte treffen und sich beide daraufhin die schmerzende Hand halten. Neben Fäusten und Füßen können aber auch herumliegende Stäbe, Bänke und Steine eingesetzt werden, bis diese zerbrechen. Auch kleinere Sprungeinlagen gibt es in Monkey King - Hero is Back, die sind allerdings etwas unpräzise, aber zum Glück auch selten.Die optisch abwechslungsreichen Levels sind stets linear und angefüllt mit Materialien, die ihr gegen Gegenstände wie Heil- und Manatränke eintauscht. Eure drei Werte – Schaden, Leben und Magie – steigert ihr dagegen, indem ihr in der Landschaft versteckte Erdgötter sammelt, weshalb es sich lohnt, jede Ecke abzusuchen. Seid ihr zu fleißig, wird das Spiel angesichts der Menge an Heiltränken aber zu einfach.Generell lebt Monkey King neben den humorvollen Filmfiguren sehr vom Charme der buddhistischen Mythologie. So besucht ihr, untermalt von passenden Klängen, zahlreiche idyllische Tempel auf entlegenen Bergspitzen und legt euch mit allerlei mystischen Wesen wie sprechenden Wildschweinen und leibhaftigen Drachen an. Die Herangehensweisen, vom zielgenauen Werfen mit Steinen bis zu mit Quicktime-Events endenden Attacken im richtigen Moment, sind bei den Bosskämpfen abwechslungsreich. Allerdings werden zum Ende hin fast alle Bossmechaniken und Gegnertypen recyclet.Die deutsche Fassung ist mit, dem deutschen Synchronsprecher von, prominent besetzt und ebenso gut gelungen wie Musik und Soundeffekte. Dies gilt leider nicht für die grafische Güte. Verschmerzbar sind die teils matschigen Texturen und die Ladezeiten beim Betreten von Gebäuden, ärgerlich aber Probleme beim Wechsel auf Auflösungen über 1080p, die in der Version 1.01 nicht funktionieren, das unnötige 30 FPS-Limit und die (behebbare) Voreinstellung der Menüs auf Japanisch ohne Berücksichtigung der Steam-Einstellung. Auch gab es anfangs zwei Abstürze, diese traten im restlichen Spielverlauf allerdings nicht mehr auf.Keine Frage, Monkey King - Hero is Back leidet deutlich unter seinen technischen Unzulänglichkeiten. Auch spielerisch erfindet es das Rad nicht neu, die Gegner wiederholen sich ständig und für geübte Spieler ist es zu leicht. Dennoch hatte ich wirklich Spaß daran, mich mit dem Affenkönig und seinen Begleitern auf die knapp zehnstündige Reise durch das mystische China zu machen. Für mich stimmt der Mix aus dem unverbrauchten Szenario, den unterhaltsamen Charakteren und den kurzweiligen Kämpfen. Ein ordentliches Faible für den fernen Osten muss man allerdings mitbringen, denn es ist die Spielwelt, die das Spiel trägt und nicht die Spielmechanik.