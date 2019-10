Star Wars - The Old Republic: Erweiterung „Onslaught“ veröffentlicht

PC

Für das MMO-Rollenspiel Star Wars - The Old Republic (Wertung im Test: 8.5) werden auch acht Jahre nach Veröffentlichung im Jahr 2011 weiter Inhaltsupdates geliefert. So ist, wie bereits angekündigt, kürzlich das siebte Add-on mit dem Namen Onslaught veröffentlicht worden.

In Onslaught steht der wieder entbrannte Krieg zwischen der Galaktischen Republik und dem Sith-Imperium im Mittelpunkt. Ihr, ein Kommandant der Allianz, könnt euch einer der Kriegsparteien anschließen und diese unterstützen, um über nicht weniger als das Schicksal der Galaxie zu entscheiden. Laut offizieller Homepage erwarten euch zurdem folgende neue Inhalte:

Storyinhalte:

Ihr könnt mit Oberon und Mek-Sha zwei neue Planeten erkunden. Auf Oberon, einem von Dschungel bedeckten Planeten, kämpft ihr gegen gefährliche Bestien und deckt eine Verschwörung auf. Im Handelsposten Mek-Sha, erbaut in einem ausgebeuteten Asteroiden, trefft ihr auf allerlei gesetzlose Fraktionen.

Neue Gruppeninhalte:

Mit bis zu vier Spielern kämpft ihr euch durch den Flashpoint Schlachtfeld von Corellia, der das "dramatische Finale der Erweiterung" darstellt.

Auf Dxun, dem größten Mond des Planeten Onderons, erwartet euch eine neue Operation. In einer Gruppe aus 8 oder 16 Spielern stellt ihr euch den dortigen Herausforderungen.

Kriegsbeute

Spieler auf der Maximalstufe erhalten mit den taktischen Gegenständen eine neue Ausrüstungsoption mit völlig neuen Effekten.

Durch neue Set-Boni sollt ihr euren Spielstil weiter spezialisieren können.

Dank des Vermächtnis-Systems könnt ihr Ausrüstungsgegenstände, die ihr in Onslaught erhalten habt, an eure anderen Charaktere weitergeben.

Allen Abonnenten von Star Wars - The Old Republic steht Onslaught ab sofort zur Verfügung. Spieler der kostenlosen Version sind hingegen auf die beiden Erweiterungen Aufstieg des Huttenkartells und Revans Schatten begrenzt und erhalten die jeweiligen Stufenerhöhungen dazu. Den Trailer zu Onslaught könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen: