Battlefield V: Termin, Details und Trailer zu Kapitel 5: Pazifikkrieg

PC XOne PS4

Am 31. Oktober wird der Multiplayer-Shooter Battlefield V (Testnote: 9.0) mit Kapitel 5: Pazifikkrieg bedacht. Dieser bringt die beiden Karten „Iwo Jima“ und „Sturm im Pazifik“ ins Spiel. Iwo Jima wird als äußerst dynamisch bezeichnet. Hier werden die beiden neuen Fraktionen, Japan und USA, während einer Invasion auf offenen schwarzen Stränden Mann gegen Mann um das nackte Überleben kämpfen. Sturm der Pazifik verlegt das Geschehen derweil aufs Wasser und lässt euch auf mehreren Inseln den widrigen Wetterverhältnissen trotzen, während ihr mit Booten, Panzern und Flugzeugen die Kontrollpunkte sichert.

Neben den beiden Karten wird es auch neue Waffen, wie M1 Garand und M1919A6, sowie neue Fahrzeuge, darunter ein M4 Sherman-Panzer und die F4U Corsair, sowie neue stationäre Geschütze und neue Gadgets, wie die Kampf-Pickups Katana und den Flammenwerfer, geben. Beim Abschluss des Kapitels gibt es zudem neue Belohnungen, wie Soldaten-Sets, Waffen-Skins und Nah- und Fernkampfwaffen. Der veröffentlichte Trailer, den ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen könnt, liefert einen ersten Eindruck von den beiden neuen Schauplätzen.

Am kommenden Wochenende, vom 24. bis 28. Oktober, wird der Modus „Große Operationen“, in dem die Spieler auf verschiedenen Karten in mehreren Modi um den Sieg kämpfen, kostenlos auf allen unterstützten Plattformen (PC via Origin, Xbox One und der PS4) spielbar sein. Am darauffolgenden Wochenende, vom 1. bis 4. November, werden interessierte Spieler auch das neue Kapitel, sowie den Rest der Multiplayer-Inhalte von Battlefield V spielen können.