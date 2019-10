Sony: Insider teasert „unerwartete News“ zu einem Exklusivtitel

Der wohlbekannte Brancheninsider und Senior Analyst von Niko Partners Daniel Ahmad hat auf Twitter eine baldige überraschende Ankündigung seitens Sony zu einem nicht näher genannten Exklusivtitel in Aussicht gestellt. Auf seinem Twitter Account schrieb er: „Es sieht so aus, als würden wir in Kürze unerwartete Neuigkeiten über einen First-Party-Titel von Sony hören.“

Unter dem Tweet spekulieren die Follower bereits aufgeregt darüber, um was es sich dabei handeln könnte. Die Theorien reichen von exklusiven Veröffentlichung von Ghost of Tsushima (im E3-Bericht) auf der PS5, über Knack 3 bis zum Release von Death Stranding (im gamescom-Bericht) für den PC. Man kann gespannt sein, was Sony da aus dem Ärmel schüttelt. Vielleicht kehrt auch eine von Sonys älteren Marken zurück, die bisher noch nicht auf der PS4 umgesetzt wurde. Sobald die Japaner etwas Konkretes ankündigen, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.