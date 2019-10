EGX Berlin: Veranstalter geben Details bekannt

Vom 1. bis 3. November wird in Berlin die zweite Ausgabe der diesjährigen EGX stattfinden, für die die Veranstalter nun einige Details verrieten. Demnach werden insgesamt mehr als 100 Spiele auf dem Event vertreten sein, wobei verschiedene Genres abgedeckt werden. Erwartet unter anderem Titel, wie Doom Eternal (im gamescom-Anspielbericht), das Final Fantasy 7 Remake (im E3-Anspielbericht), Shenmue 3 (im gamescom-Anspielbericht), Everspace 2, Stronghold - Warlords, den Landwirtschafts-Simulator, sowie Zombie Army 4 - Dead War (im E3-Anspielbericht). Für Cyberpunk 2077 (zum Preview) sind im EGX Theatre gleich fünf Live-Gameplay-Präsentation am 2. Oktober (Samstag) und 3. Oktober (Sonntag) geplant.

Für die Wettbewerb-orientierten Besucher wird der BIG-Clan Lehrstunden in League of Legends (Testnote: 7.0) und Counter-Strike - Global Offensive (Testnote: 8.0) bieten, während FIFA-Champion Cihan Yasarlar euch FIFA 20 (Testnote: 9.5) näher bringt. Darüber hinaus könnt ihr euch einige Tricks für Call of Duty - Modern Warfare (im E3-Bericht), Rocket League (im User-Artikel) und Playerunknown's Battlegrounds (Testnote: 7.0) von Profispielern zeigen lassen, sowie in der PS4 Tournaments-Area spontane Spielpartien gegen andere Besucher absolvieren.

Wer mehr über das Gaming an sich erfahren will, kann sich in über 30 Vorträgen schlau machen. Unter anderem wird Hans Ippisch weltexklusiv das Gehäuse und den Controller des Intellivision Amico vorstellen, das erst ab dem 10. Oktober 2020 erhältlich sein wird, während Entwickler-Legende Jon Hare (Sensible Soccer) verrät, wie man gleichzeitig bessere Spiele und besseres Business machen kann. Björn Pankratz (Gothic, Elex - Testnote: 7.5) ist ebenfalls vor Ort und erklärt, warum in der Entwicklung Open World RPGs der reinste Masochismus sind.

Die EGX Berlin wird von Reed Exhibitions und dem Gamer Network veranstaltet, die für dieses Jahr wieder „eine Mischung aus hochkarätigen Toptiteln, spannenden Indies, Vorträgen sowie Diskussionsrunden mit Entwicklern und Experten, eSports inklusive Coachings, Cosplay und Retro“ versprechen. Letztes Jahr konnte das Event insgesamt 15.000 Besucher anlocken.