Shenmue 3: Neues Gameplay von der EGX in London

PC PS4

Playstation Access, der offizielle Kanal für Playstation UK, hat auf YouTube ein neues Gameplay-Video zu Shenmue 3 (im gamescom-Anspielbericht) von der EGX in London online gestellt. Der rund 30-minütige Clip zeigt euch das Dorf Bailu in Guilin, wo die Geschichte des neuen Teils ihren Lauf nimmt. Als Ryo erkundet ihr das Gebiet, sprecht mit den Einwohnern und erfüllt verschiedene Aufgaben. Dabei wird auch das eine oder andere Minispiel absolviert und wie in den beiden Vorgängern, könnt ihr auch in Shenmue 3 mit den meisten Objekten interagieren.

Shenmue 3 setzt die Geschichte des inzwischen 18 Jahre alten Vorgängers fort und startet direkt im Anschluss an das Ende von Shenmue 2. Ryo will Rache für den Mord an seinem Vater nehmen und bereist auf der Suche nach einem Mann mit vernarbtem Gesicht das ferne China. Um diesen zu finden, muss er allerdings zuerst das Geheimnis um den Spiegel des Phönix lüften, das Artefakt, für den offenbar auch der Mörder seines Vaters ein großes Interesse hegt..

Das Video könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen zu Gemüte führen. Shenmue 3 wird im kommenden Monat, am 19. November 2019, für PC und die PS4 im Handel erscheinen.