Medievil mit 15 GB Day-One-Patch

PS4

Das am kommenden Freitag erscheinende PS4-exklusive Action-Adventure Medievil von Other Ocean Interactive und Sony Interactive Entertainment wird mit einem 15 GB großen Day-One-Patch bedacht. In die digitale Version des Spiels wird das Update bereits integriert sein, hier beträgt der Download laut der Produktseite im Playstation Store 21,86 GB. Käufer der Retail-Version müssen aber nach der Installation von der Disk zusätzlich die 15 GB herunterladen.

Welche Bug-Fixes oder Anpassungen der Patch mit sich bringen wird, ist zwar bisher nicht bekannt, es sieht aber nach umfangreichen Änderungen aus, wenn fast der Großteil der Daten aus dem Presswerk ersetzt werden soll. Die Gold-Meldung liegt schon über einen Monat zurück. Offenbar haben die Entwickler die Zeit seitdem genutzt, das Spiel weiter zu polieren und zu verbessern. Sollte das Studio die Patchnotes dazu nachreichen, erfahrt ihr es auch bei uns.