The Binding of Isaac - Afterbirth+ erscheint für Xbox One

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Wie der Publisher Nicalis jüngst via Twitter mitteilte, wird The Binding of Isaac - Afterbirth+ schon ab dem morgigen Donnerstag, den 24. Oktober 2019, auch für die Xbox One erhältlich sein. Die Version umfasst The Binding of Isaac - Rebirth - ein Remake des 2011 erschienenen The Binding of Isaac (im User-Artikel) - sowie das 2015 erschienene erste Inhaltspaket Afterbirth und das 2017 veröffentlichte zweite Inhaltsupdate Afterbirth+. Ein Preis wurde noch nicht genannt.

In The Binding of Isaac schlüpft ihr in die Rolle des namensgebenden Charakters. Als Isaacs Mutter anfängt die Stimme Gottes zu hören, die von ihr verlangt, ihn als Opfer darzubieten, um ihren Glauben zu bewiesen, flüchtet er in den Keller, wo er sich zahlreichen verstörenden Feinden, verlorenen Geschwistern, seinen Ängsten und schließlich seiner Mutter stellen muss. Einen Ankündigungstrailer zur Xbox-One-Umsetzung könnt ihr euch im Folgenden anschauen: