Disco Elysium: Humorvoller Entwickler-Guide zu Drogen und Auswirkungen

Habt ihr euch auch schon gefragt, warum das laut manchen Spielern und Spieletestern vermeintlich beste Rollenspiel des Jahres 2019, Disco Elysium, explizit nicht für Kinder empfohlen wird? Das Noir-Krimi-Szenario und der teils raue Umgangston der Figuren spielen eine Rolle, der Konsum verschiedener Drogen eine wohl weitaus gewichtigere. Zumal diese Drogen bei Konsum die Charakterwerte temporär erhöhen. Da an die härteren, bewusstseinserweiternden Stoffe – wie im richtigen Leben – nicht so leicht zu kommen ist und die Wirkungen vorher nicht zu erfahren sind, haben die Entwickler von ZA/UM in ihrem Entwickler-Blog einen kleinen Guide verfasst.

Zwar ist es durchaus möglich, das Spiel ohne berauschende Power-ups durchzuspielen, die Macher gestehen aber ein, dass es dadurch schwieriger wird – wie in der Thief-Reihe: man kann Gewalt anwenden, muss es aber nicht. Wäre jedoch einfacher. Widmet ihr euch dennoch dem Drogenkonsum (wonach es in einer Spielwelt voller Kommunisten, Konservativer und Moralisten mit extremen Wert- und Weltanschauungen geradezu schreit), gibt es für jede der vier Hauptstatistiken Ausdauer, Intelligenz, Motorik und Psyche einen Pauschalbonus. „Sie schädigen aber auch Ihre Gesundheit und Moral. Was zu Herzinfarkten und zum Aufgeben führen kann“, heißt es im Entwickler-Blog süffisant. Zigaretten und Alkohol sind frei zugänglich. Sie sorgen zwar für einen zusätzlichen Intelligenzpunkt, ziehen jedoch einen von der Gesundheit/Ausdauer ab. Alkohol, den euer zunächst unbekannter Held nur allzu gerne konsumiert, verstärkt zwar die Physik, verschlechtert hingegen die Moral. Die Entwickler dazu: „Wussten Sie, dass Disco Elysium von reformierten Alkies hergestellt wird, die 'den Ghul' verlassen haben? Es hat sich herausgestellt, dass es nicht möglich ist, ein 60-Stunden-Rollenspiel und einen Drink gleichzeitig zu bearbeiten.“ Wo ihr diese legalen Aufputschmittel bekommt, wird euch im Blog verraten.

Die illegale Droge Speed steigert natürlich eure Motorik für rund eine Stunde Spielzeit, hat aber negative Auswirkungen auf Moral und Willenskraft, während das Anti-Strahlen-Medikament Pyrholidon die Psyche aufmuntert, aber arg auf Gesundheit und Ausdauer schlägt. Beide Substanzen sind nur schwer zu bekommen. Zu jeder hat man sich bei den estnischen Abstinenzlern humorvolle Beschreibungen ausgedacht und gibt einige Tipps, die für euch interessant sein könnten. Beschlossen wird der Beitrag mit folgenden Worten:

Drogen sind ein Multitool, das mehr Flexibilität und Rollenspieloptionen bietet. Andererseits verzerren sie Ihre Persönlichkeit und sind völlig unvereinbar damit, nach 30 Jahren am Leben zu bleiben (vertrauen Sie uns). Und es ist durchaus möglich, ohne sie auszukommen. Wenn es in Disco Elysium ein Charakterblatt gäbe, wäre das letzte Feld: Drug of Choice. Der stärkste DoC ist die fünfte, verborgene Droge, die wir das Leben und die Liebe deiner Mutter nennen.

Zu guter Letzt hat ZA/UM einen Dankeschön-Trailer veröffentlicht, der all jenen Spielern gewidmet ist, die das Spiel schätzen und lieben.