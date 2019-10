Doom 64: Offizieller Ankündigungstrailer zum PC- & Konsolen-Release

PC Switch XOne PS4

Der eine oder andere Doom-Fan freut sich vermutlich bereits auf das kommende Jahr: Ab dem 20. März 2020 wird Doom 64 nicht nur für PC-Spieler, sondern auch für Besitzer einer Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch erhältlich sein (wie hoch der Kaufpreis sein wird, ist bislang nicht bekannt). Bislang war der Egoshooter, der ursprünglich im April 1997 erschienen ist, nur für das Nintendo 64 verfügbar.

Dass Doom 64 für die genannten Plattformen neu veröffentlicht wird, teilte Bethesda im Zuge der Release-Verschiebung von Doom Eternal (im Angespielt-Bericht) mit. Zugleich wies das Unternehmen darauf hin, dass jene unter euch, die den jüngsten Doom-Titel vorbestellen, den über 20 Jahre alten Klassiker als Zugabe erhalten.

Heute veröffentlichte Bethesda den Ankündigungstrailer zum „neuen“ Doom 64, der euch in etwa 30 Sekunden genau das zeigt, was ihr wahrscheinlich erwartet: Klassisches Shooter-Gameplay, wie es aus der Doom-Reihe bekannt ist. In der Beschreibung des Videos heißt es: