Xbox-Game Bar: PC-Oktober-Update mit FPS-Counter & Achievement-Tracking

PC

Xbox One ab 179,95 € bei Amazon.de kaufen.

Wie Microsoft heute über Xbox Wire bekannt gab, wurde die Xbox Game Bar auf dem PC, die ihr standardweise mit der Tastenkombination Win+G öffnet, mit dem heutigen Oktober-Update um ein paar nützliche Features erweitert. So seid ihr ab sofort in der Lage, eure Framerate (FPS) in den Spielen im Auge zu behalten, sowie eure Fortschritte bei den Achievements zu verfolgen.

Mit dem Update sollen die Spieler generell mehr Kontrolle darüber erhalten, welche Systemressourcen verfolgt und auf dem Bildschirm angezeigt werden. Außerdem wurden grafische Optionen hinzugefügt, mit denen das Erscheinungsbild des Overlays angepasst werden kann (einschließlich der Werte für die Transparenz). Erfolge-Jäger können sich ihre Fortschritte entweder am Bildschirm anpinnen, oder diese einfach im Spiel mit Win+G überblicken. Bei der Benachrichtigung über neue Erfolge wird die Xbox Game Bar, statt der Xbox-Console-Companion-App geöffnet, so dass ihr nicht aus dem Spiel gerissen werdet.

Das Update wird nach und nach ausgerollt. Wer nicht warten möchte, kann die Aktualisierung einfach selbst über den Microsoft Store mit dem Klick auf den Download einleiten.