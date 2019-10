Project Zero: Producer Keisuke Kikuchi möchte die Reihe fortsetzen

andere

Die von Makoto Shibata und Keisuke Kikuchi erschaffene Videospielreihe Project Zero (in Japan als Zero und in den USA als Fatal Frame bekannt) könnte in naher Zukunft fortgesetzt werden. Dies hat Kikuchi kürzlich in einem Interview mit Nintendo Everything verraten.

In der japanischen Spielserie, in der sich die Geschichten stets um weibliche Charaktere und verfluchte Orte drehen, müssen die Protagonistinnen mit einer Kamera und einer Taschenlampe bewaffnet überleben. Die Geister sind dabei nur durch die Kamera zu sehen und können mit dieser eingefangen oder mit Hilfe der Taschenlampe verscheucht werden. Während des Interviews auf einen möglichen neuen Teil angesprochen, antwortete Kikuchi, dass er sehr gerne ein neues Project Zero für die Switch entwickeln würde. „Ich denke, es wäre ein Heidenspaß, den Titel mit der Konsole zu spielen und es im Handheld-Modus selbst [als Kamera] zu bewegen.“

Kikuchi erwähnte noch eine andere Marke, Deception, an der er zuvor gearbeitet hatte und merkte an, dass er immer eine ganze Menge Ideen für ein potentielles Spiel habe und dass ihn das anhaltende Interesse der Fans an Project Zero sehr freue. Die Serie nahm ursprünglich im Jahre 2001 auf der PS2 ihren Lauf und wurde bis heute insgesamt vier Mal fortgesetzt. Der fünfte und bisher letzte Teil der Reihe, Project Zero - Priesterin des schwarzen Wassers, wurde im September 2014 in Japan und im Oktober 2015 im Westen für die WiiU veröffentlicht.

In Japan erfreute sich die Reihe großer Beliebtheit. So wurden dazu unter anderem der Manga Fatal Frame - Shadow Priestess vom japanischen Autor Shin Kibayashi realisiert, das sowohl auf japanisch als auch englisch erschien, und der Roman Fatal Frame - A Curse Affecting Only Girls von Eiji Ohtsuka veröffentlicht. Zudem gab es den Live-Actionfilm Gekijōban Zero von Kadokawa Pictures, der unter der Regie von Mari Asato entstand. Eigentlich war auch eine Hollywood-Filmumsetzung des ersten Spiels geplant, diese wurde allerdings nie veröffentlicht.