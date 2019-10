Watch Dogs Legion: Laut Ubisoft bis zu 20 Charaktere rekrutierbar

PC XOne PS4

Watch Dogs Legion ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Schon bei der Ankündigung von Watch Dogs Legion (im Preview), im Rahmen der diesjährigen E3, gab Ubisoft bekannt, dass ihr als Spieler in der Lage sein werdet, jeden NPC, der die als Schauplatz dienende britische Hauptmetropole London bewohnt, für eure Zwecke zu rekrutieren, auszubilden und als Agenten der Hackergruppe DedSec einzusetzen. In einem Interview mit Segment Next hat Kent Hudson, der Game Director von Ubisoft Toronto, nun verraten, wie viele NPCs ihr insgesamt zeitgleich als Rekruten anwerben und einsetzen könnt:

Die Spieler können bis zu 20 verschiedene Charaktere als Teil ihres Widerstands für DedSec rekrutieren und können jeden wählen, dem sie in diesem offenen und in einer nicht weit entfernten Zukunft angesiedelten London begegnen.

Wie schon bekannt, werden alle Charaktere mit ihren eigenen Geschichten und Fähigkeiten aufwarten. Während manche bessere Kämpfer darstellen, werden andere im Umgang mit verschiedenen Gadgets bewandert sein, oder sich als fähige Hacker nützlich machen, weshalb ihr vor jeder Mission genau überlegen müsst, welcher Charakter dafür geeignet ist. Der Tod der Rekruten ist in Watch Dogs Legion permanent. Wenn also etwa euer bester Hacker unerwartet ins digitale Grass beißt, könnt ihr diese nur noch durch einen komplett neuen Rekruten ersetzen. Der Titel wird am 6. März 2020 für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen.