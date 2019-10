Crusader Kings 3 angeschaut: Sekten gründen und schiefe Nasen vererben

Mehr RPG-Elemente, mehr Zugänglichkeit

PC

Unter den Strategie-Titeln von Paradox fällt Crusader Kings durch Interaktionen zwischen Herrschern mit RPG-Elementen auf. Der dritte Teil soll noch mehr Tiefe bieten und Neulinge besser abholen.

In Crusader Kings 3 gibt es nun dreidimensionale Karten und Herrscherportraits.

Ihr setzt euch wieder in zahlreichen Events mit anderen Adligen auseinander.

Diese adelige Dame schlägt den Pfad der Strategin ein.

Noch vor der offiziellen Ankündigung vonim Rahmen der Bühnenshow auf der PDXCON 2019 hat uns Game Directorden neuesten Spross der Globalstrategiereihe hinter verschlossenen Türen vorgeführt. Anders als bei Paradox-Titeln wiemit viel Zahlenschieberei zu Wirtschaft und Krieg legt Crusader Kings 2 (im Test: Note 7.5) sein Augenmerk auf die Simulation eines mittelalterlichen Herrscherdaseins von Heiratspolitik bis zur Einkerkerung intrigierender Verwandter. Aus den Mechaniken heraus entstehen so teils abstruse Geschichten: Beispielsweise schließt sich euer zum Christentum bekehrter Normanne einem Kreuzzug an. In der Schlacht wird er verwundet und verliert das Bewusstsein. Zurück in der Heimat erwacht der vermeintliche Tote und brabbelt von Visionen der Finsternis. Nachdem euer nun verrückter Herrscher anfängt, seine ehemaligen Freunde am Hof zu verspeisen, fällt er einem Attentat seiner Vasallen zum Opfer.Crusader Kings 3 wird keine Revolution, sondern eine Evolution des sieben Jahre alten Vorgängers. Die Inhalte der populärsten Erweiterungen wie die heidnischen und muslimischen Fraktionen werden auch im Grundspiel von Crusader Kings 3 vorhanden sein. Aber eben nicht alle DLC-Inhalte wie die Handelsstaaten. Die Weltkarte erstreckt sich wieder von Island bis um Niger, von Portugal bis zur Mongolei. Ab der Invasion Britanniens durch die Vikinger 867 bis zum Ende des Hundertjährigen Krieges 1453 habt ihr Zeit, der Welt euren Stempel aufdrücken.Das Design von Crusader Kings 3 verfolgt vier Kernziele: die Herrscher besser präsentieren, vorhandene Features vertiefen, mehr Raum für eigene Spielstile schaffen und die Nutzererfahrung verbessern. Das detaillierter dargestellte Terrain und die Herrscher profitieren von der aktualisierten Clausewitz-Engine. Grafen, Kaiser und Co. erscheinen nun als 3D-Modelle in Events und tragen Insignien passend zu ihrem Rang.Die plastische Darstellung der Herrscher schlägt sich auch in einem der zwei großen Features nieder, an denen Fåhraeus die tieferen Mechaniken illustriert. Crusader Kings 3 bietet mehr Möglichkeiten durch selektive Partnerwahl die Eigenschaften der eigenen Nachkommen zu beeinflussen. Das gilt nicht nur für Intelligenz, sondern auch für Äußerlichkeiten wie den Riesenzinken des Großvaters, der dann über die Jahrhunderte in der Familie weitervererbt wird. Heißt jemand Ragnar der Schöne soll sein Modell dem Beinamen alle Ehre machen.Dem Element der Dynastie haben die Entwickler ebenfalls mehr Aufmerksamkeit geschenkt, als es in Crusader Kings 2 der Fall war. Königreiche mögen untergehen, aber die eigene Dynastie begleitet einen durch das ganze Spiel. Crusader Kings 3 wird verschiedene Häuser innerhalb einer Dynastie und ihre jeweiligen Anführer simulieren. Der mächtigste Anführer stellt das Oberhaupt der Dynastie.Crusader Kings 3 gibt euch neue Möglichkeiten, Einfluss auf eine Dynastie zu nehmen: Durch Aktionen zum Wohl des Hauses sammelt ihr Einfluss-Punkte, für die ihr unter anderem in Dynastie-Effekte erwerbt. Das macht es beispielsweise einfacher, Intelligenz zu vererben. Der Haken daran: Davon hat jeder in der Dynastie etwas und damit auch Gegenspieler innerhalb der Familie, wie ein intriganter Hund von Vetter, der schon an eurem Stuhl sägt.Die Charakterentfaltung geschieht ähnlich wie bei den "Lebensstilen" aus dem DLC. Die Charaktere aus eurer Erblinie wählen einen Fokus für ihren Lebensstil, etwa Kriegshandwerk oder Gelehrsamkeit. Hinter diesen erwartet euch ein wohlbekanntes Rollenspiel-Element: Mit drei Fähigkeits-Bäumen lenkt ihr die Entwicklung eurer Figur in die gewünschte Richtung. Und wenn sich eure Pläne ändern, wechselt ihr einfach den Fokus erneut und behaltet die erspielten Boni aus dem anderen Fokus. Allerdings lebt so eine Figur auch nicht ewig, so dass ein Super-Genie wohl kaum umzusetzen sein wird.Ein anderer Weg, seinen Charakter auszudefinieren, ist die Religion. Aus den übergeordneten Glaubensrichtungen wie Judentum spalten sich immer mehr konfessionelle Zweige ab. Und wenn ihr mit keinem davon so recht zufrieden seit, dann gründet ihr eine eigene. Laut Fåhraeus ist eine kannibalistische christliche Sekte, die den Leib Christi wortwörtlich verspeist, eine valide Option in Crusader Kings 3.Bei allen Bestrebungen, die Herrschersimulation weiter auszubauen, sollen zugleich neue Spieler leichter Zugang zu Crusader Kings 3 finden. So werden die teils erschlagend langen Tooltips durch eine Ingame-Enzyklopädie ersetzt. Darin kann sich der Spieler (mittels farbiger Schlagworte) dann weiter in ein Thema vertiefen, wenn er es möchte. Das neue Übersichtsfenster versammelt relevante Handlungsoptionen an einem Ort und zeigt unter anderem, wer gerade Anspruch auf welche Titel hätte und welche Charaktere noch nicht vor den Altar geschleppt wurden.Zu den Veränderungen am Kampfsystems sagte Fåhraeus dagegen wenig konkretes. Abseits eines größeren Fokus auf Belagerungen sind aber keine großen Änderungen zu erwarten.