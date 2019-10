Darksiders Genesis: Release-Termine stehen fest + Neuer CGI-Trailer

PC Switch XOne PS4

Das Action-Rollenspiel Darksiders Genesis von Airship Syndicate hat konkrete Release-Termine erhalten. Wie der Publisher THQ Nordic bekannt gab, wird der Titel ab dem 5. Dezember dieses Jahres für den PC und Google Stadia erhältlich sein. Besitzer der Xbox One und der PS4 werden sich noch etwas länger gedulden müssen. Für die beiden Plattformen erscheint der Titel am 14. Februar 2020. Für die Nintendo Switch gibt es derzeit noch gar keinen genauen Termin.

Passend zur Ankündigung des Veröffentlichungsdatums hat THQ auch einen neuen Cinematic-Trailer auf den Weg gebracht, in dem Strife selbstsicher in eine Höllenkathedrale hineinspaziert, um seinem Besitzer eine letzte Nachricht zu überbringen... Einige Szenen aus dem Video waren bereits im Vorfeld in verschiedenen Clips zu sehen. Den Trailer könnt ihr euch im Folgenden anschauen: