Star Wars - Der Aufstieg Skywalkers: Neuer Trailer zum Trilogie-Finale

Disney hat am heutigen (sehr frühen) Morgen den neuen Trailer zu Star Wars 9 - Der Aufstieg Skywalkers (im Original: Star Wars - The Rise of Skywalker) veröffentlicht. Das unter der Regie von J. J. Abrahams entstandene Finale der aktuellen Star-Wars-Trilogie wird hierzulande ab dem 18. Dezember dieses Jahres in den Kinos zu sehen sein. Zeitgleich mit dem neuen Trailer wurde heute um 8:00 Uhr (deutscher Zeit) der Vorverkauf für die Kinotickets gestartet.

Der knapp zweieinhalb Minuten lange Clip zeigt neben Rey (Daisy Ridley), Finn (John Boyega) und Poe (Oscar Isaac) auch Prinzessin Leia Organa, die in allen bisherigen Star-Wars-Filmen von der 2016 verstorbenen Schauspielerin Carrie Fisher verkörpert wurde. In Star Wars 9 - Der Aufstieg Skywalkers wird sie durch bisher unveröffentlichtes Videomaterial zum Leben erweckt. Auch Lando Calrissian (Billy Dee Williams), Chewbacca (Joonas Suotamo), Rose (Kelly Marie Tran), R2-D2 und C-3PO (Anthony Daniels) haben einen Auftritt.

Die deutschsprachige Version des Trailers könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Die englischsprachige Fassung findet ihr wie gewohnt in den Quellenangaben verlinkt.