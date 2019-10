Steam: Remote Play Together ermöglicht Onlinespielen von lokalen Multiplayer-Titeln

PC

Mit „Remote Play Together“ hat Valve die Beta für eine neue Steam-Funktion gestartet, mit der ihr in Windows, MacOS und Linux „für das Sofa konzipierte Koop-Spiele zusammen mit Freunden über das Internet“ spielen könnt. Das jeweilige Spiel muss dafür einzig beim Host im Besitz beziehungsweise installiert sein, die weiteren Teilnehmer einer Partie verbinden sich mittels der Streaming-Technologie von Steam Remote Play. In der Summe können bis zu vier Spieler lokale Multiplayerspiele oder Titel mit geteiltem Bildschirm online erleben – unter „idealen Bedingungen“ sollen auch mehr Mitspieler möglich sein.

Die User, die von euch zu einem Spiel eingeladen wurden, bekommen weder euer Desktop noch andere Ansichten zu sehen, sondern nur das Geschehen des jeweiligen Titels. Bei Bedarf könnt ihr auch den Zugriff auf Maus und Tastatur teilen respektive einschränken. Im Verlauf der Betaphase möchte Valve vor allem die Netzwerkstabilität sowie die Kompatibilität mit verschiedener Hardware verbessern. Informationen darüber, wie ihr an der Beta teilnehmen und Freunde zu einer „Play Together“-Partie einladen könnt, findet ihr in diesem offiziellem Artikel.

Zur Verfügung stehen euch für „Remote Play Together“ zahlreiche Spiele, die auf der Steam-Plattform in dieser Kategorie geführt werden. Unter anderem gehören dazu Age of Empires - Definitive Edition, Arma 3, Call of Duty - WW2, Cuphead, Divinity - Original Sin 2, Enter the Gungeon, Factorio, Gears 5, Rocket League oder Tekken 7, um nur einige wenige zu nennen.