Cities Skylines Das Brettspiel auf der PDXCON angesehen

Marmor, Stein und Pappe bricht...

Wer auf Anhieb alle Addons für Cities Skylines in richtiger Reihenfolge aufsagen kann, erhält einen Punkt. Und qualifiziert sich bestimmt für die Brettspiel-Variante des Aufbau-Erfolgs...

Während der PDXCON konnte das Skyline-Brettspiel bereits ausprobiert werden.

Paradox hat sich mit dem Brettspielverlag Kosmos zusammengetan, um die erfolgreiche Städtebau-Simulationauf die Spieltische der Welt zu bringen. Auf der PDXCON 2019 konnte man das Brettspiel bereits ausprobieren. Es handelt sich um ein kooperatives Aufbauspiel, das vom Look her zumindest ein bisschen an die Computer-Vorlage erinnert.Für eine Rundesolltet ihr genug Platz auf der Spielfläche einkalkulieren. In der Mitte werden vier quadratische Spielplan-Teile platziert, die es zu bebauen gilt. Dazu kommt ein großer Vorrat für Gebäude, die wie in der Vorlage in Kategorien wie Wohngebiete und Dienstleistungsgebäude unterteilt werden. Daneben behalten die Spieler auf der Verwaltungstafel Parameter wie die Stromversorgung und natürlich die Stadtkasse im Auge. Ein Hochhaus-Aufsteller fungiert als Zufriedenheitsskala. Schließlich legt man noch Bau- und Rollenkarten mit besonderen Fähigkeiten offen vor sich. Allein die Menge an Spielmaterial und Anzeigen verdeutlicht schon den Willen, die Komplexität des Vorbildes einzufangen. Die Standdamen hatten auch einige Erklärungsarbeit zu leisten.Am Anfang sitzen die Spieler vor unbebauter Fläche. Das Ziel ist es, den ganzen Spielplan aufzudecken und in jedem Stadtviertel Gebäude zu errichten. Cities Skyline erlaubt folgende Zugoptionen: Eine Baukarte ausspielen oder austauschen. Eine Baukarte zu spielen kommt mit Kosten einher: Die Belastung von Müllentsorgung und Co. steigt an, die mit Versorgungsgebäuden aufgefangen werden muss. Dem gegenüber stehen beispielsweise Zufriedenheitsboni und mehr Arbeitsplätze durch das neue Gebäude.Wenn man es schafft, alle Viertel eines offenen Quadrats mit einem Gebäude zu bestücken, vollendet man einen Meilenstein. Dann darf man das nächste Quadrat wählen und aufdecken. Das geht aber nicht nur auf Kosten der Stadtkasse, sondern auch auf die Zufriedenheit, sollte die Versorgung der Stadt nicht im grünen Bereich sein. Wenn der komplette Plan mit mindestens zwei Plättchen je Viertel verziert wurde, wird der letzte Meilenstein ausgelöst. Die Zufriedenheit am Ende markiert den Score. Im Zuge der PDXCON ließ sich die Partie aber nicht zu Ende spielen. Es wurde aber schon klar, dass man sich wirklich abstimmen muss mit seinen Bau- und Rollenkarten – schließlich will man als Gruppe nicht bankrott gehen, sondern am Ende einen neuen Highscore feiern.Der Verlag gibt eine Spielzeit von 40 bis 70 Minuten für eine Partie an. Die Realität bei einem so komplexen und auf planenden Zusammenspiel ausgerichteten Titel ist, dass man je nach Güte des Regekundigen unter den versammelten mit mindestens der doppelten Zeit zu rechnen ist. Wenn aber einmal eine motivierte Crew an Städteplanern zusammenkommt, dürfte Cities Skylines Das Brettspiel dank des modularen Spielplans Potential für anspruchsvolle Koop-Kost bieten.