GOG-Weekly-Sale: Spiele mit Kriegsmaschinerie um bis zu 80% reduziert

Auf GOG.com wurde ein neuer Weekly-Sale gestartet, bei dem DRM-freie Spiele mit allerlei Kriegsmaschinerie im Preis reduziert wurden. Das Angebot umfasst unter anderem Titel, wie Battlestar Galactica Deadlock, Battletech (Testnote: 8.0), Panzer Corps, Order of Battle - World War 2, Strike Commander, The Surge (Testnote: 8.0), World in Conflict, Panzer General 2 und mehr. Die Preisnachlässe reichen dabei teilweise um bis zu 80 Prozent. Alle hier aufgeführten Preise gelten bis nächste Woche Montag, den 28. Oktober 2019, um 15:00 Uhr (deutscher Zeit).

Nachfolgend nur ein paar ausgewählte Beispielangebote aus dem Store (die komplette Liste reduzierter Spiele könnt ihr wie immer unter dem Link in den Quellenangaben einsehen):