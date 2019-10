GG-intern: Weihnachtsfeier 2019 -- jetzt anmelden!

Vergesst den Nikolaus, kommt nach Haar!

Auch in diesem Jahr veranstaltet GamersGlobal wieder eine Weihnachtsfeier mit geneigten Usern, Autoren und natürlich Redakteuren. Wer, wo, wann, warum? Wer nicht fragt, bleibt, äh, stumm.

GamersGlobal-User, die aus dem Alter raus sind, wo sie noch an den Nikolaus glauben. Also, falls es euch gibt: Am Samstag, dem 7.12.2019 könnt ihr eure frisch aus dem Stiefel gezogenen Schoko-Eier auch in Haar-Salmdorf vorbeibringen, denn ab 16:00 Uhr möchten wir euch gerne zur alljährlichen Weihnachtsfeier bei uns begrüßen!

Wir haben Platz für etwa 35 Gäste plus Redaktion und arbeiten wieder nach der beliebten "First pay, first served"-Prozedur – wobei Rang-28-und-höher-User auf jeden Fall kommen dürfen, auch wenn sie sich erst kurz vor knapp anmelden. Aber auch diese bitten wir, sich so schnell wie möglich, jedoch spätestens bis 22.11.2019 anzumelden, damit wir disponieren können.

Wie üblich, erfolgt die Anmeldung durch Überweisung der Kostenpauschale (35 Euro pro Person) auf unser Konto: Überweisungsdaten anfordern. Wer per PayPal zahlen möchte, schickt bitte pro Person bitte von seinem PayPal-Account aus 36 Euro (der PayPal-Gebühr wegen) an paypal AT gamersglobal PUNKT de.

In beiden Fällen gebt ihr als Überweisungstext bzw. "Nachricht an den Händler" an:

Eure Usernummer(n)

Eure echten Namen

Vegetarisch oder Vegan, falss zutreffend

Das reicht auch schon! Eine Bestätigung kommt wie üblich erst kurz vor dem Event, aber wenn ihr nichts anderes hört, seid ihr mit eurer Zahlung angemeldet. Apropos: Wie ebenfalls üblich, zahlen kleinere Kinder nichts, im Zweifel einfach vorher nachfragen: redaktion Klammeraffe gamersglobal Punkte de. Denkt aber auch an die seelischen Qualen eurer Kinder, bevor ihr sie mitschleift! Wollt ihr ihnen wirklich das gesamte Leben versauen, indem ihr sie mit Typen wie... na ihr wisst schon, der mit dem Berliner Akzent, konfrontiert?

Die Kostenpauschale ergibt sich aus den erwarteten Kosten für Essen, Getränke, Geschirr- und Tischgarnituren-Miete. Für die internen Teilnehmer rechnen wir ebenfalls mit 35 Euro pro Person, die GamersGlobal übernimmt.

Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen und ein ebenso schönes Fest wie vor einem Jahr!

Wer nach Übernachtungsmöglichkeiten sucht: Empfehlen können wir im direkten Umkreis das Novum Hotel Seidlhof sowie das Quality Hotel & Suites (beide in Laufdistanz) sowie im angrenzenden Haar das Acom Hotel (5 Minuten per Auto, schwierig ohne). Ebenfalls 5 Autominuten entfernt ist das Hotel Wasserburg, etwa 10 Minuten per Auto entfernt liegen Hotel Almwirt, Arthotel Haar, Hotel ibis München Messe und Holiday Inn Express Munich Messe.