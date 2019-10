Call of Juarez - Gunslinger erscheint am 10.12. für Nintendos Switch [Upd]

PC 360 XOne PS3

Update:

Wie Square Enix jetzt via Twitter bekanntgegeben hat, wird Call of Juarez - Gunslinger am 10. Dezember für die Switch erscheinen. Den entsprechenden Announcement-Trailer haben wir euch am Ende dieser News eingebunden.

Originalmeldung vom 21.10.2019:

Der 2013 für PC, Xbox 360 und die PS3 veröffentlichte, sowie 2015 für die Xbox One via Xbox-Abwärtskompatibilitätsprogramm erschienene Ego-Shooter Call of Juarez - Gunslinger (Testnote: 7.5) wird in Kürze offenbar auch für die Switch umgesetzt. Dies geht aus einer Postkarte hervor, die der Entwickler Techland kürzlich an die Presse verschickt hat.

Weitere Details enthielt die Postkarte zwar nicht, verriet aber das Datum, an dem der Titel offiziell für Nintendos Hybridkonsole vorgestellt wird. Die Ankündigung soll demnach am kommenden Donnerstag, den 24. Oktober 2019, um 21:00 Uhr (deutscher Zeit) erfolgen. Bereits einige Wochen zuvor tauchte die Switch-Fassung beim Entertainment Software Rating Board (ESRB) auf. Die Ankündigung ist also nicht weiter überraschend. Ob der Titel irgendwelche speziellen Anpassungen an die Switch, oder neue Inhalte bieten wird, bleibt abzuwarten.