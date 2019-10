Zankstelle Vol. 39: Reingeschaut - Die erste offizielle Gamestar Teil 2

1997. An der Chartspitze trällerte Will Smith "Men in Black". Währendessen tupften sie sich in München die Schweißperlen von der Stirn. Wie wird wohl die Erstausgabe ankommen? War sie die ganzen Mühen wert? Würden sich die Leser für ein weiteres Spielemagazin begeistern können? Im September erschien sie dann: die Erstausgabe der GameStar mit dem noch heute grandiosen Titelbild von Hexen 2 und dem passenden Exklusiv-Test. Die Zeitschrift traf den empfindlichen Zeitgeist-Nerv und stieg schnell zum meistverkauften Spielemagazin Deutschlands auf.

2019. GG-User Wooks entdeckt bei archäologischen Ausgrabungen im heimischen Keller das Bernsteinzimmer des Spiele-Journalismus: die 10/97 der Gamestar. Es war klar: das gute Stück muss in ein Museum. Oder zur Zankstelle. Beim GG-Grillfest übergab er das kostbare Kleinod an Sebastian, der es noch mit einem Autogramm des damaligen Chefredakteurs veredeln lassen konnte. Auf einer Deutschland-Tour zu seinen GG- und Zankstellenkollegen ergriffen Sebastian und Jürgen die Gelegenheit des gemeinsamen Blätterns und Schwärmens. Nach einigen Monaten Pause ist der zweite Teil jetzt erschienen und bringt die Mini-Reihe zu einem Abschluss.

Zum Abschluss brachten die beiden auch ihre Beteiligung an der Zankstelle. Sie legten die Zapfpistole beiseite und leerten ihre Mitarbeiter-Schließfächer. Selbstverständlich hat die Zankstelle aber weiterhin geöffnet und stellt hiermit ein Schild ins Kassenfenster: Mitarbeiter gesucht.

