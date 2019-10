SW Jedi - Fallen Order: Elemente aus Dark Souls und Shadow of Mordor

PC XOne PS4

Star Wars Jedi - Fallen Order ab 54,99 € bei Amazon.de kaufen.

Respawn Entertainments kommendes Action-Adventure Star Wars Jedi - Fallen Order wird dem Bericht des AusGamers zufolge mit einigen Spielelementen aufwarten, die von Spielen wie Dark Souls (Testnote: 8.5) und Mittelerde - Mordors Schatten (Testnote: 8.0) inspiriert wurden.

So wird der Charakter beim Sterben, ähnlich wie in From Softwares Rollenspiel, sämtliche noch nicht verwendete Erfahrungspunkte verlieren. Diese gehen auf den Gegner über, der euch tötet und ihr müsst ihn ausfindig machen und erledigen, um die XP zurückzuerhalten. Bis ihr den Widersacher erwischt, wird dieser von einem eindeutigen Leuchteffekt markiert. Ähnlich dem Nemesis-System in Mordors Schatten, sollen euch diese Feinde erkennen und entsprechend auf euch reagieren (sich beispielsweise auf eine erneute Kampfbegegnung mit euch freuen).

Star Wars Jedi - Fallen Order hat kürzlich den Goldstatus erreicht und wird im kommenden Monat, am 15. November, für PC, Xbox One und die PS4 digital und im Handel erscheinen.