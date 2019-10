Montagmorgen-Podcast #323

Hagen ist zurück aus Berlin und hat Erfahrungen und Geschichten im Gepäck, Dennis hat sich einen Clown im Kino angeschaut. Beste Voraussetzungen also für einen fantastischen Podcast!

Es ist einmal mehr so weit, die Motivation ist im Keller und zwar in ganz Deutschland. In ganz Deutschland? Nein! Eine kleine Redaktion in Haar-Salmdorf versprüht gute Laune, tolle Anekdoten und zwerchfellerschütternde Witze. Konkret haben sich heute Hagen und Dennis vor dem Montagmorgen-Podcast-Mikrofon zusammengefunden und philosophieren über die PDXCON, ihre letzten Kinobesuche und was sonst so ansteht diese Woche. Alle Themen findet ihr in der Übersicht: