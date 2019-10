Xbox Game Pass: Nutzer spielen 40% mehr und probieren mehr Genres aus

Agostino Simonetta, der Leiter von ID@Xbox, hat während eines Investorengipfels von Games Industry in London ein paar interessante Statistiken zu Microsofts kostenpflichtigen Gaming-Service Xbox Game Pass präsentiert. Wie er verriet, sollen die Abonnenten im Schnitt rund 40 Prozent mehr Spiele, als noch vor ihrer Abo-Mitgliedschaft spielen. Dies soll nicht nur die Titel aus der Auswahl des Service-Programms, sondern auch von außerhalb des Katalogs betreffen:

Leute, die das Abo abschließen, sind viel engagierter. Sie haben eine Menge kostenloser Spiele zum Spielen, sind aber tatsächlich viel mehr außerhalb des Abos aktiv. Sie gehen in die Läden und kaufen mehr Spiele als vor ihrem Beitritt.

Wie er darüber hinaus erklärte, sollen rund 91 Prozent der Abonnenten angegeben haben, dass sie auch Titel gespielt haben, die sie ohne den Game Pass nie ausprobiert hätten. Microsoft zufolge sollen die Abonnenten zudem 30 Prozent mehr Genres als vor dem Beitritt spielen. Laut Simonetta war dies zu erwarten und spiegle die Auswirkungen von Abonnementdiensten in Fernsehen und Film wider. Bei diesen würden vielen Konsumenten das Abo für die Blockbuster abschließen, nur um anschließend Stunden mit Dokus und Stand-up zu verbringen. Man betrachte Game Pass als eine Gelegenheit, den Horizont der Fans zu erweitern, so dass diese auch Spiele ausprobieren, die sie normalerweise nie anrühren würden. Er fügte hinzu, dass dies auch einen gute Gelegenheit für alle Nischenentwickler sei:

Für uns gibt es kein Genre, das nicht relevant ist, weil wir unseren Kunden eine möglichst breite Auswahl anbieten wollen, so dass die Kunden frei entscheiden und auch sagen können: "Weißt du was, ich will mal was Neues ausprobieren."

Anschließend merkte Simonetta an, dass der Game Pass sich nicht negativ auf die Verkäufe von Spielen auswirkt, sondern im Gegenteil, Spieler dazu animiert, die Kauflust der Spieler auch außerhalb des Xbox-Ökosystems steigert. Die Nutzung aller in Xbox Game Pass enthaltenen Titel habe sich nach der Aufnahme neuer Spiele im Durchschnitt um das Sechsfache erhöht und in bestimmten Kategorien wurde ein massiver Anstieg verzeichnet.