GG-Rückblick KW 42/2019: Redaktionelle & User-Inhalte

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 42: Rückblick von Sonntag, 13. Oktober, bis Samstag, 19. Oktober 2019

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

Neben der Doppelausgabe des Premium-Magazins mit zahlreichen „Fotos des Monats“ könnt ihr euch unter anderem unsere Tests zu John Wick Hex, The Witcher 3 für die Switch und das jüngste Plants vs. Zombies-Spiel durchlesen beziehungsweise anschauen. Nicht unerwähnt bleiben dürfen eine neue Langer lästert-Ausgabe und natürlich die Trainingssession, die Dennis Hilla mit Ring Fit Adventure hatte. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ 10 Jahre GamersGlobal

Da es eine Eventseite mit allen redaktionellen und Community-Inhalten zum 10-jährigen Jubiläum von GamersGlobal gibt, verweisen wir an dieser Stelle nur auf die neu hinzugekommenen vier Grußworte, die gleichzeitig den Abschluss dieser Reihe einläuten.

❸ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

So wie in der vergangenen Woche lagen die Abrufzahlen vieler News nur selten so nah beieinander. Oder anders formuliert: Auch andere, hier nicht erwähnte Meldungen, wären die Erwähnung wert, da sie nur wenige Klicks von den News in dieser Liste entfernt werden. Dass euch der bevorstehende Release von The Outer Worlds interessiert, zeigen die Top 3, aber auch News zu älteren Spiele wie Baldur's Gate für Konsolen oder 2.500 Spiele auf Archive.org fanden zahlreiche Leser. Die News nach der absteigenden Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 20. Oktober (wie immer gilt, dass hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❹ ⚊ Community-Inhalte

Die Titel der zwei aktuellen Spiele-Checks stammen aus dem Rundenstrategie- beziehungsweise dem 3D-Actionadventure-Genre. Weiteren Lesestoff bieten zudem nicht nur die Wochenend-Lesetipps, sondern ein User-Artikel mit dem Titel Totale Gehirnwäsche sowie ein weiterer über das Unternehmen CDV.

❺ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir zum einen auf ein, zwei News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnten, aber dennoch hervorgehoben werden sollten, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden.

Crusader Kings 3: Neuer Teil der Globalstrategie-Serie angekündigt

Fans und Interessierte am Globalstrategie-Gerne können sich freuen: Nachdem Crusader Kings 2 bereits vor mehr als sieben Jahren veröffentlicht wurde (und zahlreiche DLCs folgten), wurde am Wochenende im Rahmen der PDXCON 2019 der dritte Teil der Reihe angekündigt.

» Alte Spiele sind auch oft gute Spiele! «

— StefanH am 20. Oktober 2019

❻ ⚊ KW 42/2014: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

Zu den Spielen, die wir im Oktober 2014 getestet haben, gehören zum Beispiel Borderlands – The Sequel, The Evil Within und Wasteland 2. In der Stunde der Kritiker spielen Jörg Langer und Heinrich Lenhardt den Dungeon-Crawler Legend of Grimrock 2, während das Thema eines User-Artikels Baphomets Fluch 5 - Der Sündenfall ist.

❼ ⚊ Weitere Rückblicke

